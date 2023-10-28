إعادة تدوير الشجن.. مجموعة قصصية لـ سهى زكى تعتمد على صور مفرحة ومؤلمة

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن منشورات المحرر كتاب "إعادة تدوير الشجن" للكاتبة سهى زكى، وهى مجموعة قصصية تعتمد على الصور ما بين صور مؤلمة وصور مفرحة وصور تعود بنا إلى الوراء.

ومن المجموعة : "ماذا تريدين مني الآن يا روحي البلهاء؟ هيا طيري وامرحي واخرجي إلى حيث تلتقي الأرواح التي تشبهك، أما أنا فاتركيني هنا، في هذه الدنيا التي لا تستحق إلا العفن، سأتحلل مكاني ليعرف الناس موتي عن طريق رائحتي، هم لا يستحقون مني إلا هذه الميتة القاسية التي تناسب قلوبهم.. فربما تصلهم مني رسالة غضبي من كذبهم وضلالهم وأنانيتهم.

هيا.. ارحلي يا روحي ولا تعودي لهذا المكان مرة أخرى.. وأوصيك أن تسكني أي كائن.

اسكني طائرًا أو شجرة لكن لا تسكني

جسد آدمي مرة أخرى فتحملي المعاناة وأنتِ حرة.

ويكفي أحبتي أن يبقى لهم بعض من صوري.

الصور.. نعم، للصور طعم الأحزان، وخاصة الصور التي تصور الأشخاص بأماكن يهجرها الزمن.. تلك الفكرة الجنونية، من يمر على من؟



هل نحن من نمر عليه أم هو الذي يمر علينا؟

أكره وأحب الصور..

فالصور تجعل من أحب أمام عيني ومن لا أحب أيضًا أمام عيني، الصور تذكرني بالزمن الذي مر، وبشكلي الذي مر وبعمري الذي مر،

الصور تاريخ، ولولا أنها بالفعل تاريخ ما قام أجدادي الفراعنة بتصوير كل شيء ونحته على جدران مقابرهم وعلى كل مكان تطأه أقدامهم، كانوا يحرصون على أن تبقى الصورة حتى يرى من سيأتون في زمن آخر كيف كانوا ومن كانوا؟

الصورة شيء مؤلم حقًّا..