الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تحيى احتفالية نصر أكتوبر بروض الفرج

(MENAFN
- Youm7) يشهد قصر ثقافة روض الفرج، حفلاً فنيًا، يقام ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وذلك اليوم، في تمام الساعة السابعة.
يحيي الحفل أوركسترا الفرقة المصرية للموسيقى والغناء التابعة للإدارة العامة للموسيقى برئاسة الدكتور وليد الشهاوي، ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والأغنيات الوطنية.
تقام الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبالتعاون مع النقابة الفرعية لمعلمي شمال القاهرة وإدارة روض الفرج التعليمية، وفي سياق بروتوكول التعاون بين وزاتي الثقافة والتربية والتعليم الذي يهدف إلى دعم القيم الوطنية والتعريف بالبطولات المصرية من خلال الأعمال الفنية والثقافية المختلفة.
كما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تستمر حتى الخميس 2 نوفمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.
من أبرز تلك الفعاليات انطلاق الأسبوع السابع والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة بورسعيد، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى الثالث من نوفمبر المقبل.
يتضمن المشروع تقديم مجموعة متنوعة من المحاضرات والورش الأديبة والفنية للأطفال، هذا إلى جانب تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأبرز المعالم التاريخية والسياحية ببورسعيد بهدف رفع الوعي لدى الطفل، الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.
كما يشهد هذا الأسبوع استمرار مشاركة هيئة قصور الثقافة بأحدث الكتب والإصدارات في فعاليات معرض جامعتي الأزهر والمنصورة.
وفي قصر السينما بجاردن سيتي تستمر الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل، والتي تشمل تدريب 24 مخرجا مسرحيا للطفل من مختلف أقاليم الهيئة، بهدف صقل الخبرات وإعداد كوادر إخراجية ذات رؤية فنية مميزة، بينما يشهد مسرح السامر بالعجوزة العرض المسرحي "المغامرة" في أسبوعه الأخير.
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