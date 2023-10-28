الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تحيى احتفالية نصر أكتوبر بروض الفرج

MENAFN - Youm7) يشهد قصر ثقافة روض الفرج، حفلاً فنيًا، يقام ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وذلك اليوم، في تمام الساعة السابعة.

يحيي الحفل أوركسترا الفرقة المصرية للموسيقى والغناء التابعة للإدارة العامة للموسيقى برئاسة الدكتور وليد الشهاوي، ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والأغنيات الوطنية.

تقام الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبالتعاون مع النقابة الفرعية لمعلمي شمال القاهرة وإدارة روض الفرج التعليمية، وفي سياق بروتوكول التعاون بين وزاتي الثقافة والتربية والتعليم الذي يهدف إلى دعم القيم الوطنية والتعريف بالبطولات المصرية من خلال الأعمال الفنية والثقافية المختلفة.

كما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تستمر حتى الخميس 2 نوفمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق الأسبوع السابع والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة بورسعيد، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى الثالث من نوفمبر المقبل.

يتضمن المشروع تقديم مجموعة متنوعة من المحاضرات والورش الأديبة والفنية للأطفال، هذا إلى جانب تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأبرز المعالم التاريخية والسياحية ببورسعيد بهدف رفع الوعي لدى الطفل، الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

كما يشهد هذا الأسبوع استمرار مشاركة هيئة قصور الثقافة بأحدث الكتب والإصدارات في فعاليات معرض جامعتي الأزهر والمنصورة.

وفي قصر السينما بجاردن سيتي تستمر الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل، والتي تشمل تدريب 24 مخرجا مسرحيا للطفل من مختلف أقاليم الهيئة، بهدف صقل الخبرات وإعداد كوادر إخراجية ذات رؤية فنية مميزة، بينما يشهد مسرح السامر بالعجوزة العرض المسرحي "المغامرة" في أسبوعه الأخير.