صدر حديثًا.. الجزء الثانى من سلسلة زينبيات لـ زينب وهبة

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثًا عن دار المفكر العربي للنشر والتوزيع، الجزء
الثاني من سلسلة "زينبيات"،
للكاتبة الصحفية زينب وهبة، والمقرر أن يكون متوفر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
2024.
غلاف الكتاب
وجاء على غلاف الكتاب: لا مكان لآلام جديدة فاليوم أضع آمالا كبيرة، وطريقا واضحا جديدا والوصول فيه أكيدا، يوما بعد يوم ستنموا شجرة الأحلام وتنتشر فروعها وغصونها في كل مكان وأوراقها ستزهر بواقع كله أمان، أمان اختفى من زمان، زمان كان الطريق كله ضباب ومش عارفين حنوصل امتى وفين!! .. النهاردة عارفين فين واقفين وافين رايحين متأكدين وصابرين على حلم يتحقق هو حلم السنين، حيتحقق زي كل الأحلام ما بتتحقق بس للناس المصدقين فيها وصادقين، صادقين مع نفسهم وكل يوم بيسقوا حلمهم من قلبهم، حلمهم مش سهل وبسيط حلمهم عظيم وكبير زي عقلهم.. الخوف معادش له مكان زي زمان، زمان كان الخوف في كل أيامهم حتى في منامهم وكلامهم كان ضاعفهم ومزلزلهم ومش شايفين الطريق واضح قدامهم، أما دلوقتي خوفهم بقى سراب وقادرين يواجهوا ويقابلوا مصيرهم اللي صنعوه في مشوارهم وبنوه طوبة طوبة من عمرهم وراحتهم وطاقتهم".
ومن أجواء الكتاب: "أحاول أن أنهض من جديد في فترة عصيبة من وجهة نظري أحلك فترات حياتي بعد تغيير قراراتي والبدء في طريق من جديد بعد أن اهتديت إليه، وكأني أسطر سطرًا جديدًا في صفحة بيضاء هي أول المشوار في هذا الطريق الذي إن نجحت فيه سينقلني نقلة كبيرة في مجتمع فريد، وأحاول أن أُحجم كثير من قراراتي حتى أهتدي إلى القرار السديد في كل خطوة أخطوها من جديد أُحاول أن أنهض وأقف وقفة جادة".
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