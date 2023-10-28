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صدر حديثًا.. الجزء الثانى من سلسلة زينبيات لـ زينب وهبة

10/28/2023 11:32:35 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن دار المفكر العربي للنشر والتوزيع، الجزء
الثاني من سلسلة "زينبيات"،
للكاتبة الصحفية زينب وهبة، والمقرر أن يكون متوفر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
2024.


غلاف الكتاب

وجاء على غلاف الكتاب: لا مكان لآلام جديدة فاليوم أضع آمالا كبيرة، وطريقا واضحا جديدا والوصول فيه أكيدا، يوما بعد يوم ستنموا شجرة الأحلام وتنتشر فروعها وغصونها في كل مكان وأوراقها ستزهر بواقع كله أمان، أمان اختفى من زمان، زمان كان الطريق كله ضباب ومش عارفين حنوصل امتى وفين!! .. النهاردة عارفين فين واقفين وافين رايحين متأكدين وصابرين على حلم يتحقق هو حلم السنين، حيتحقق زي كل الأحلام ما بتتحقق بس للناس المصدقين فيها وصادقين، صادقين مع نفسهم وكل يوم بيسقوا حلمهم من قلبهم، حلمهم مش سهل وبسيط حلمهم عظيم وكبير زي عقلهم.. الخوف معادش له مكان زي زمان، زمان كان الخوف في كل أيامهم حتى في منامهم وكلامهم كان ضاعفهم ومزلزلهم ومش شايفين الطريق واضح قدامهم، أما دلوقتي خوفهم بقى سراب وقادرين يواجهوا ويقابلوا مصيرهم اللي صنعوه في مشوارهم وبنوه طوبة طوبة من عمرهم وراحتهم وطاقتهم".

ومن أجواء الكتاب: "أحاول أن أنهض من جديد في فترة عصيبة من وجهة نظري أحلك فترات حياتي بعد تغيير قراراتي والبدء في طريق من جديد بعد أن اهتديت إليه، وكأني أسطر سطرًا جديدًا في صفحة بيضاء هي أول المشوار في هذا الطريق الذي إن نجحت فيه سينقلني نقلة كبيرة في مجتمع فريد، وأحاول أن أُحجم كثير من قراراتي حتى أهتدي إلى القرار السديد في كل خطوة أخطوها من جديد أُحاول أن أنهض وأقف وقفة جادة".







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