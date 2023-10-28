ندوة لمناقشة كتاب جدتى وأمى وأنا فى المركز القومى للترجمة.. اعرف موعدها

(MENAFN
- Youm7) ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي،
ندوة بمناسبة صدور الطبعة العربية من كتاب "جدتي وأمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات" بحضور المؤلفة جين سعيد المقدسي، و مترجمة الكتاب هالة كمال، وذلك يوم الأحد 5 نوفمبر، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.
مذكرات جين سعيد المقدسي سردية شخصية تستكشف التاريخ عبر تجارب
ثلاثة أجيال من النساء اللاتي شهدن أزمانًا غير عادية ومربكة بداية من نهايات القرن التاسع عشر وحتى زماننا هذا مرورًا بمدن عربية منها حمص والناصرة وبيروت والقاهرة حيث تتبع تاريخ ثلاثة أجيال من النساء من الجدة منيرة موسى
بدر التي ولدت في مدينة حمص و تنقلت بعدها بين بيروت و القاهرة و ابنتها هيلدا موسى سعيد التي ولدت في مدينة الناصرة و عاشت في بيروت و القاهرة ومؤلفة الكتاب جين سعيد المقدسي التي ولدت في القدس و عاشت ما بين القاهرة و الولايات المتحدة وبيروت حيث استقرت منذ سبعينيات القرن الماضي.
وتأتي هذه المذكرات لتشغل موقعها عند تلاقي الدراسات الأدبية مع الدراسات التاريخية ممثلة في تقاطع المذكرات مع سيرة الحياة والتاريخ الشفاهي و تماس أحيانا مع العلوم السياسية و الاجتماعية في عرض الحدث السياسي من منظور اجتماعي ذاتي يقترب من الانثوجرافيا الذاتية.
الكاتبة الفلسطينة جين سعيد المقدسي، هي الشقيقة الصغرى لإدوارد سعيد المفكر الراحل وأحد أهم المثقفين العرب في القرن العشرين، نشرت العديد من الدراسات والمقالات ومن أشهر مؤلفاتها : "شتات بيروت: مذكرات حرب "1975-1990".
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