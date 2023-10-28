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ندوة لمناقشة كتاب جدتى وأمى وأنا فى المركز القومى للترجمة.. اعرف موعدها

10/28/2023 11:32:34 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي،
ندوة بمناسبة صدور الطبعة العربية من كتاب "جدتي وأمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات" بحضور المؤلفة جين سعيد المقدسي، و مترجمة الكتاب هالة كمال، وذلك يوم الأحد 5 نوفمبر، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

مذكرات جين سعيد المقدسي سردية شخصية تستكشف التاريخ عبر تجارب
ثلاثة أجيال من النساء اللاتي شهدن أزمانًا غير عادية ومربكة بداية من نهايات القرن التاسع عشر وحتى زماننا هذا مرورًا بمدن عربية منها حمص والناصرة وبيروت والقاهرة حيث تتبع تاريخ ثلاثة أجيال من النساء من الجدة منيرة موسى
بدر التي ولدت في مدينة حمص و تنقلت بعدها بين بيروت و القاهرة و ابنتها هيلدا موسى سعيد التي ولدت في مدينة الناصرة و عاشت في بيروت و القاهرة ومؤلفة الكتاب جين سعيد المقدسي التي ولدت في القدس و عاشت ما بين القاهرة و الولايات المتحدة وبيروت حيث استقرت منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتأتي هذه المذكرات لتشغل موقعها عند تلاقي الدراسات الأدبية مع الدراسات التاريخية ممثلة في تقاطع المذكرات مع سيرة الحياة والتاريخ الشفاهي و تماس أحيانا مع العلوم السياسية و الاجتماعية في عرض الحدث السياسي من منظور اجتماعي ذاتي يقترب من الانثوجرافيا الذاتية.

الكاتبة الفلسطينة جين سعيد المقدسي، هي الشقيقة الصغرى لإدوارد سعيد المفكر الراحل وأحد أهم المثقفين العرب في القرن العشرين، نشرت العديد من الدراسات والمقالات ومن أشهر مؤلفاتها : "شتات بيروت: مذكرات حرب "1975-1990".








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