جوجل تتيح للمستخدمين عمل جولة افتراضية داخل البيت الأبيض

MENAFN - Youm7) تعاون البيت الأبيض وجوجل لمنح الأشخاص جولة في المقر الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، حيث أطلق البيت الأبيض وخرائط Google وGoogle Arts & Cultureجولة افتراضية في القصر، ما يسمح للمستخدمين "بزيارة" المبنى الشهير من منازلهم المريحة.

قالت إليزابيث ألكسندر، مديرة الاتصالات بالسيدة الأولى جيل بايدن،: "منذ اليوم الأول لهذه الإدارة، عملت السيدة الأولى على فتح أبواب البيت الأبيض على نطاق أوسع، باستخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لجلب "بيت الشعب" إلى أكبر عدد ممكن من الناس"."لا يستطيع الجميع القيام بالرحلة إلى واشنطن العاصمة للقيام بجولة في البيت الأبيض، لذا فهي تجلب البيت الأبيض إليهم عبر التكنولوجيا”.

تفاصيل الجولة

وللقيام بالجولة باللغة الإنجليزية، فإنها تتضمن تعليقات صوتية للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الترجمة الإسبانية، كذلك يتم سرد التعليقات من قبل السكرتير الاجتماعي للبيت الأبيض كارلوس إليزوندو، حيث تحكي وجهات نظر متعددة ومعلومات تاريخية عن كل غرفة من الغرف.

وقال البيت الأبيض في بيان:"الفيديو الافتتاحي للجولة الافتراضية للرئيس والسيدة الأولى هو نفس الفيديو الذي يتم تشغيله في مركز زوار البيت الأبيض، لذا فإن أولئك الذين يأتون للجولة الافتراضية سيحصلون على نفس التجربة والرسالة مثل أولئك الذين يأتون شخصيًا".

تقنية جوجل ستريت فيو

تستخدم الجولة الافتراضية تقنية Google Street View التي تم استخدامها لالتقاط الصور، تبدأ الجولة عند مدخل الجناح الشرقي ويتم اصطحاب المشاهدين عبر جميع الغرف الموجودة على طريق الجولة العامة، بما في ذلك المكتبة وغرفة الصين والغرف الخضراء والزرقاء والحمراء والغرفة الشرقية وغرفة الطعام الرسمية.