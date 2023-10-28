جوجل تتيح للمستخدمين عمل جولة افتراضية داخل البيت الأبيض

(MENAFN
- Youm7) تعاون البيت الأبيض وجوجل لمنح الأشخاص جولة في المقر الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، حيث أطلق البيت الأبيض وخرائط Google وGoogle Arts & Cultureجولة افتراضية في القصر، ما يسمح للمستخدمين "بزيارة" المبنى الشهير من منازلهم المريحة.
قالت إليزابيث ألكسندر، مديرة الاتصالات بالسيدة الأولى جيل بايدن،: "منذ اليوم الأول لهذه الإدارة، عملت السيدة الأولى على فتح أبواب البيت الأبيض على نطاق أوسع، باستخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لجلب "بيت الشعب" إلى أكبر عدد ممكن من الناس"."لا يستطيع الجميع القيام بالرحلة إلى واشنطن العاصمة للقيام بجولة في البيت الأبيض، لذا فهي تجلب البيت الأبيض إليهم عبر التكنولوجيا”.
تفاصيل الجولة
وللقيام بالجولة باللغة الإنجليزية، فإنها تتضمن تعليقات صوتية للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الترجمة الإسبانية، كذلك يتم سرد التعليقات من قبل السكرتير الاجتماعي للبيت الأبيض كارلوس إليزوندو، حيث تحكي وجهات نظر متعددة ومعلومات تاريخية عن كل غرفة من الغرف.
وقال البيت الأبيض في بيان:"الفيديو الافتتاحي للجولة الافتراضية للرئيس والسيدة الأولى هو نفس الفيديو الذي يتم تشغيله في مركز زوار البيت الأبيض، لذا فإن أولئك الذين يأتون للجولة الافتراضية سيحصلون على نفس التجربة والرسالة مثل أولئك الذين يأتون شخصيًا".
تقنية جوجل ستريت فيو
تستخدم الجولة الافتراضية تقنية Google Street View التي تم استخدامها لالتقاط الصور، تبدأ الجولة عند مدخل الجناح الشرقي ويتم اصطحاب المشاهدين عبر جميع الغرف الموجودة على طريق الجولة العامة، بما في ذلك المكتبة وغرفة الصين والغرف الخضراء والزرقاء والحمراء والغرفة الشرقية وغرفة الطعام الرسمية.
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