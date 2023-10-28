هولندا تبدأ بناء خط أنابيب للهيدروجين بقيمة 1.5 مليار يورو لخفض الاعتماد على الغاز

MENAFN - Youm7) بدأت هولندا رسميًا في بناء خط أنابيب هيدروجين بطول 1200 كيلومتر - وسط حملة على مستوى القارة لإبعاد أوروبا عن الغاز الطبيعي، حيث يمتد القسم الأول من خط الأنابيب من ماسفلاكتي - وهو امتداد ضخم لـ Europoort في روتردام (أكبر ميناء في أوروبا) - على بعد حوالي 30 كيلومترًا إلى الداخل إلى مصفاة غاز في بيرنيس، التي تديرها شركة شل العملاقة للبتروكيماويات، ومن المقرر افتتاح هذه المرحلة في عام 2025 بتكلفة 100 مليون يورو.

وحضر حفل قص الشريط ملك البلاد ويليم ألكسندر، ووزير سياسة المناخ والطاقة، روب جيتن، وهان فينيما، الرئيس التنفيذي لشركة غازوني للطاقة التي تديرها الدولة.

وقال جيتن: "يعد بدء بناء شبكة الهيدروجين علامة فارقة مهمة". "إن الهيدروجين مناسب بشكل مثالي لجعل صناعتنا أكثر استدامة ويوفر فرصًا اقتصادية لهولندا كحلقة وصل مهمة في شمال غرب أوروبا. وأنا فخور بأننا أول دولة تبدأ في بناء شبكة وطنية."

اعتبارًا من عام 2030، ستربط الشبكة الأوسع التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر محطات الاستيراد ومنشآت إنتاج الهيدروجين مع التجمعات الصناعية الكبرى في هولندا وألمانيا وبلجيكا، وسيتكون جزء كبير من الشبكة من خطوط أنابيب الغاز المعاد استخدامها، والتي من المقرر أن يصبح الكثير منها زائدة عن الحاجة حيث تتطلع البلاد إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.

وترتبط هذه الخطط بمبادرة العمود الفقري للهيدروجين الأوروبية، التي تهدف إلى بناء شبكة بطول 28 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب الهيدروجين المخصصة بحلول عام 2030، والتوسع إلى 53 ألف كيلومتر عبر 28 دولة أوروبية بحلول عام 2040 وتدعم المبادرة مجموعة من 31 مشغلًا للبنية التحتية للطاقة.

وفي عام 2022، كان الهيدروجين يمثل أقل من 2% من استهلاك الطاقة في أوروبا، وكان يستخدم في المقام الأول لإنتاج المنتجات الكيميائية، مثل البلاستيك والأسمدة. تم إنتاج حوالي 96% من هذا الهيدروجين باستخدام الغاز الطبيعي، مما أدى إلى انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ومع ذلك، فإن الهيدروجين - وخاصة النوع "الأخضر" الذي يتم إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للمياه التي تعمل بالطاقة المتجددة - تم تحديده من قبل الاتحاد الأوروبي كعنصر رئيسي في مزيج الطاقة المستقبلي للكتلة. يخطط الاتحاد لإنتاج واستيراد إجمالي 20 مليون طن من الهيدروجين المتجدد سنويًا بحلول عام 2030. (في السياق، يعادل كيلوجرام واحد من الهيدروجين طاقة تعادل جالونًا واحدًا (3.78 لترًا) من البنزين). ويقول المؤيدون إن هذا سيساعد في استبدال الغاز الطبيعي، وتشغيل المركبات وتوليد الكهرباء.

ويكاد يكون من المستحيل إزالة الكربون من بعض القطاعات مثل الصناعات الثقيلة والنقل عن طريق الكهرباء وحدها - فهي تتطلب وقودًا قابلاً للتحويل بسهولة والهيدروجين، الذي يمكن استخدامه في شبكات الغاز الطبيعي الحالية ولا ينبعث منه سوى بخار الماء عند احتراقه، هو المرشح المثالي.





وفي حين تعمل هولندا والعديد من الدول الأخرى بقوة على بناء بنية تحتية جديدة لنقل الوقود، فإن جهودها ستكون عقيمة ما لم يتم زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتوازي، حيث يمثل حاليا الهيدروجين الأخضر حوالي 1% فقط من إنتاج الهيدروجين العالمي. كما أنها أغلى بثلاثة أضعاف من نظيرتها الرمادية، التي يتم إنتاجها من مصادر الوقود الأحفوري.





أحد الحلول الواعدة هو تكنولوجيا تحويل الرياح إلى الهيدروجين، والتي تسخر قوة الرياح البحرية وكميات هائلة من المياه (المعروفة أيضًا باسم المحيط) لإنتاج الهيدروجين الخالي من الحفريات.



تم افتتاح أول مصنع من هذا النوع في سبتمبر قبالة ساحل لو كرواسيك بفرنسا، وحاليا تنتج نصف طن من الهيدروجين يوميًا، يمثل جزء بسيط فقط مما هو مطلوب ولكنها بداية ملحوظة.







