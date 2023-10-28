هولندا تبدأ بناء خط أنابيب للهيدروجين بقيمة 1.5 مليار يورو لخفض الاعتماد على الغاز

(MENAFN
- Youm7) بدأت هولندا رسميًا في بناء خط أنابيب هيدروجين بطول 1200 كيلومتر - وسط حملة على مستوى القارة لإبعاد أوروبا عن الغاز الطبيعي، حيث يمتد القسم الأول من خط الأنابيب من ماسفلاكتي - وهو امتداد ضخم لـ Europoort في روتردام (أكبر ميناء في أوروبا) - على بعد حوالي 30 كيلومترًا إلى الداخل إلى مصفاة غاز في بيرنيس، التي تديرها شركة شل العملاقة للبتروكيماويات، ومن المقرر افتتاح هذه المرحلة في عام 2025 بتكلفة 100 مليون يورو.
وحضر حفل قص الشريط ملك البلاد ويليم ألكسندر، ووزير سياسة المناخ والطاقة، روب جيتن، وهان فينيما، الرئيس التنفيذي لشركة غازوني للطاقة التي تديرها الدولة.
وقال جيتن: "يعد بدء بناء شبكة الهيدروجين علامة فارقة مهمة". "إن الهيدروجين مناسب بشكل مثالي لجعل صناعتنا أكثر استدامة ويوفر فرصًا اقتصادية لهولندا كحلقة وصل مهمة في شمال غرب أوروبا. وأنا فخور بأننا أول دولة تبدأ في بناء شبكة وطنية."
اعتبارًا من عام 2030، ستربط الشبكة الأوسع التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر محطات الاستيراد ومنشآت إنتاج الهيدروجين مع التجمعات الصناعية الكبرى في هولندا وألمانيا وبلجيكا، وسيتكون جزء كبير من الشبكة من خطوط أنابيب الغاز المعاد استخدامها، والتي من المقرر أن يصبح الكثير منها زائدة عن الحاجة حيث تتطلع البلاد إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.
وترتبط هذه الخطط بمبادرة العمود الفقري للهيدروجين الأوروبية، التي تهدف إلى بناء شبكة بطول 28 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب الهيدروجين المخصصة بحلول عام 2030، والتوسع إلى 53 ألف كيلومتر عبر 28 دولة أوروبية بحلول عام 2040 وتدعم المبادرة مجموعة من 31 مشغلًا للبنية التحتية للطاقة.
وفي عام 2022، كان الهيدروجين يمثل أقل من 2% من استهلاك الطاقة في أوروبا، وكان يستخدم في المقام الأول لإنتاج المنتجات الكيميائية، مثل البلاستيك والأسمدة. تم إنتاج حوالي 96% من هذا الهيدروجين باستخدام الغاز الطبيعي، مما أدى إلى انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.
ومع ذلك، فإن الهيدروجين - وخاصة النوع "الأخضر" الذي يتم إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للمياه التي تعمل بالطاقة المتجددة - تم تحديده من قبل الاتحاد الأوروبي كعنصر رئيسي في مزيج الطاقة المستقبلي للكتلة. يخطط الاتحاد لإنتاج واستيراد إجمالي 20 مليون طن من الهيدروجين المتجدد سنويًا بحلول عام 2030. (في السياق، يعادل كيلوجرام واحد من الهيدروجين طاقة تعادل جالونًا واحدًا (3.78 لترًا) من البنزين). ويقول المؤيدون إن هذا سيساعد في استبدال الغاز الطبيعي، وتشغيل المركبات وتوليد الكهرباء.
ويكاد يكون من المستحيل إزالة الكربون من بعض القطاعات مثل الصناعات الثقيلة والنقل عن طريق الكهرباء وحدها - فهي تتطلب وقودًا قابلاً للتحويل بسهولة والهيدروجين، الذي يمكن استخدامه في شبكات الغاز الطبيعي الحالية ولا ينبعث منه سوى بخار الماء عند احتراقه، هو المرشح المثالي.
وفي حين تعمل هولندا والعديد من الدول الأخرى بقوة على بناء بنية تحتية جديدة لنقل الوقود، فإن جهودها ستكون عقيمة ما لم يتم زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتوازي، حيث يمثل حاليا الهيدروجين الأخضر حوالي 1% فقط من إنتاج الهيدروجين العالمي. كما أنها أغلى بثلاثة أضعاف من نظيرتها الرمادية، التي يتم إنتاجها من مصادر الوقود الأحفوري.
أحد الحلول الواعدة هو تكنولوجيا تحويل الرياح إلى الهيدروجين، والتي تسخر قوة الرياح البحرية وكميات هائلة من المياه (المعروفة أيضًا باسم المحيط) لإنتاج الهيدروجين الخالي من الحفريات.
تم افتتاح أول مصنع من هذا النوع في سبتمبر قبالة ساحل لو كرواسيك بفرنسا، وحاليا تنتج نصف طن من الهيدروجين يوميًا، يمثل جزء بسيط فقط مما هو مطلوب ولكنها بداية ملحوظة.
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