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26 مليار دولار دفعتها جوجل لتظل محرك البحث الافتراضى على الهواتف المختلفة

10/28/2023 11:32:30 PM
(MENAFN- Youm7) قال نائب رئيس شركة جوجل برابهاكار راغافان إن الشركة دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 بغرض الحفاظ على حالة محرك البحث الافتراضي والحصول على حركة المرور، حسبما ذكرت بلومبرج.



ومن المحتمل أن حصة الأسد من هذا المبلغ ذهبت إلى شركة أبل، التي أمطرتها بمبالغ باهظة لسنوات عديدة لكي تظل خيار البحث الافتراضي على أجهزة iPhone وiPad وMac.



وقال راغافان، الذي كان يدلي بشهادته كجزء من دعوى مكافحة الاحتكار المستمرة التي رفعتها وزارة العدل ضد الشركة، إن إعلانات بحث جوجل حققت إيرادات بقيمة 146.4 مليار دولار في عام 2021، مما يضع مبلغ 26 مليار دولار الذي دفعته مقابل الوضع الافتراضي في منظوره الصحيح، وأوضح المسؤول التنفيذي أن الحالة الافتراضية كانت الجزء الأكثر تكلفة مما يدفعه للحصول على حركة المرور، وفقا لتقرير engadget.



ولم يذكر راغافان مقدار الـ 26.3 مليار دولار التي ذهبت إلى شركة آبل. لكن CNBC تشير إلى أن تقديرًا من شركة بيرنشتاين لإدارة الثروات الخاصة أشار إلى أن جوجل قد تدفع لشركة أبل ما يصل إلى 19 مليار دولار هذا العام مقابل الامتياز الافتراضي.



وكشفت شريحة عُرضت في المحكمة أنه في عام 2014، حققت جوجل 47 مليار دولار من إيرادات البحث بينما دفعت 7.1 مليار دولار للحالة الافتراضية.



وشهد راغافان أن إجمالي مدفوعات محرك البحث الافتراضي لشركة جوجل تضاعف أربع مرات تقريبًا في الفترة من 2014 إلى 2021، في حين تضاعفت إيرادات إعلانات البحث (تقريبًا) ثلاث مرات.



واعترضت جوجل على نشر هذه الأرقام، معتبرة أن ذلك سيضر بقدرتها على التفاوض على العقود المستقبلية، لكن القاضي أميت ميهتا المشرف على القضية، اختلف مع هذا الرأي.














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