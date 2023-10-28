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جوجل تتيح مميزات جديدة لـ Bard AI لمنافسة بينج شات.. اعرف التفاصيل

10/28/2023 11:32:30 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن الآن لروبوت الدردشة Bard AI من جوجل الرد على أسئلتك في الوقت الفعلي، كما رصدته 9to5Google سابقًا، حيث كان Bard لا يتيح للمستخدمين الرد إلا عند إكتمال الإجابة، لكن الأن يمكن للمستخدمين التجاوب معه في نفس الوقت.



وبحسب موقع The Verge، فإذا كنت لا تريد من Bard الرد على أسئلتك في الوقت الفعلي، فلا يزال بإمكانك التبديل بين خياري "الرد في الوقت الفعلي" و"الرد عند الاكتمال" من أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة Bard، كما يستجيب Bing Chat، وهو برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من Microsoft، في الوقت الفعلي.



في حالة عدم إعجابك بالرد الذي يتم إنشاؤه، تتيح لك Google الآن قطع الروبوت في منتصف الجملة ، عندما يبدأ Bard في إنشاء رد، سترى زر "تخطي الرد" الذي يظهر أعلى مربع المطالبة اضغط عليه وسيتوقف Bard عن إنشاء رده، مما يسمح لك بكتابة سؤال آخر أو إعادة إنشاء إجابته دون الحاجة إلى انتظار الإجابة بأكملها.



إذا انتهى بك الأمر في انتظار الإجابة، فلا يزال بإمكانك الضغط على زر "عرض المسودات الأخرى" لرؤية ردود Bard البديلة، و يتيح لك جوجل أيضًا تعديل الرد ليصبح "غير رسمي" أو "احترافي" أكثر، ويمكنك أيضًا التحقق مرة أخرى من أي إجابات مقابل المعلومات الموجودة في البحث عن طريق الضغط على شعار Google في شريط القائمة السفلي.



إلى جانب هذه الميزات، قدمت جوجل بعض التحديثات الأخرى، بما في ذلك طريقة تمكنك من رؤية الصور التي تم تحميلها في المحادثات المشتركة.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Bard الآن تلخيص المزيد من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مرة واحدة إذا كنت تستخدمه مع Gmail ، وتقول Google إنها تستطيع "فهم أفضل" عندما تحتاج إلى أحدث رسائل البريد الإلكتروني أيضًا.














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