طريقة تعطيل ميزة Facetime Reactions فى Ios 17

MENAFN - Youm7) أضافت أبل ميزة تسمى ردود الفعل على FaceTime في مكالمات الفيديو في نظامي التشغيل iOS 17 و macOS Sonoma، هذه التأثيرات المتحركة، التي تستجيب للإيماءات اليدوية أثناء المكالمات، تضيف لمسة من المرح إلى التفاعلات الافتراضية.وتتضمن ردود الفعل على FaceTime، المدمجة في iOS 17 و macOS Sonoma، مجموعة متنوعة من التأثيرات المتحركة، وتشمل هذه التأثيرات فقاعات الكلام التي تعرض رموز الإبهام لأعلى والإبهام لأسفل، والبالونات العائمة، والقصاصات، وحتى الظروف الجوية الديناميكية مثل المطر العاصف.إنها تعمل على إثراء المحادثات من خلال تمكين المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بعناصر مرئية آسرة، مما يجعل التفاعلات أكثر حيوية ومتعة.ومع ذلك، هناك حالات قد ترغب في إيقاف تشغيلها فيها، مثل السياقات المهنية أو الصحية عن بُعد، وفيما يلي دليل خطوة بخطوة بسيط لمساعدتك في تعطيل ردود الفعل على FaceTime على جهاز iPhone أو iPad أو Mac.بالنسبة لأجهزة iPhone و iPad:

- افتح تطبيق FaceTime.

- ابدأ مكالمة بالكاميرا الخاصة بك لأنك تحتاج إلى تشغيلها للوصول إلى إعدادات ردود الفعل. - اسحب لأسفل من الزاوية اليمنى العليا من الشاشة لفتح مركز التحكم (لن يؤدي هذا إلى إنهاء المكالمة). - في الزاوية اليسرى العليا، حدد التأثيرات. - انقر لإلغاء تحديد ردود الفعل من القائمة.بالنسبة إلى أجهزة Mac التي تعمل بنظام macOS Sonoma:

- افتح تطبيق FaceTime.

- انقر فوق رمز الكاميرا الموجود في القائمة الموجودة أعلى الشاشة. لا داعي لبدء مكالمة للوصول إلى إعدادات ردود الفعل. - انقر فوق ردود الفعل لإيقاف تشغيلها.من المهم ملاحظة أنه اعتبارًا من الآن، تتوفر ردود الفعل على FaceTime فقط لأجهزة iPhone 12 وما بعدها التي تعمل بنظام التشغيل iOS 17 وعلى أجهزة Mac التي تعمل بنظام macOS Sonoma. للتحقق من إصدار البرنامج الخاص بك أو تحديثه، انتقل إلى "الإعدادات" > "عام" > "تحديثات البرنامج" على جهازك.