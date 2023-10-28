((آبل)) تقر بوجود مشكلة في شحن آيفون 15 لاسلكيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أقرت‭ ‬شركة‭ ‬آبل‭ ‬بوجود‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الشحن‭ ‬اللاسلكي‭ ‬لهواتف‭ ‬آيفون‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬دبليو BMW ،‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬داخلية‭ ‬أرسلتها‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الصيانة‭ ‬المعتمدة‭ ‬لأجهزتها‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المذكرة،‭ ‬فإن‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬15‭ ‬وآيفون‭ ‬15‭ ‬بلس‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصداري‭ ‬برو‭ ‬وبرو‭ ‬ماكس‭ ‬تتأثر‭ ‬جميعها‭ ‬سلبًا‭ ‬عند‭ ‬شحنها‭ ‬لاسلكيًا‭ ‬باستخدام‭ ‬الشواحن‭ ‬المدمجة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الإصدارات‭ ‬الحديثة‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬دبليو‭ ‬وتويوتا‭ ‬سوبرا‭.‬

وتسبب‭ ‬المشكلة‭ ‬عطلا‭ ‬في‭ ‬خاصية‭ ‬الاتصال‭ ‬القريب‭ ‬المدى‭ ‬ NFC ‭ ‬في‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬15،‭ ‬دون‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬آبل‭ ‬إلى‭ ‬آلية‭ ‬حدوث‭ ‬المشكلة‭.‬