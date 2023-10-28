((آبل)) تقر بوجود مشكلة في شحن آيفون 15 لاسلكيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أقرت شركة آبل بوجود مشكلة في الشحن اللاسلكي لهواتف آيفون 15 في سيارات بي إم دبليو BMW ، وفقًا لما جاء في مذكرة داخلية أرسلتها الشركة إلى مراكز الصيانة المعتمدة لأجهزتها.
وبحسب ما جاء في المذكرة، فإن هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس بالإضافة إلى إصداري برو وبرو ماكس تتأثر جميعها سلبًا عند شحنها لاسلكيًا باستخدام الشواحن المدمجة في بعض الإصدارات الحديثة من سيارات بي إم دبليو وتويوتا سوبرا.
وتسبب المشكلة عطلا في خاصية الاتصال القريب المدى NFC في هواتف آيفون 15، دون إشارة واضحة من آبل إلى آلية حدوث المشكلة.
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