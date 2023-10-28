((أمازون)) تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي لتجميل المنتجات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تختبر‭ ‬أمازون‭ ‬الإصدار‭ ‬التجريبي‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬توليد‭ ‬الصور‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لمعلنيها،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬طريقة‭ ‬سهلة‭ ‬لإنشاء‭ ‬خلفيات‭ ‬أو‭ ‬مشاهد‭ ‬حول‭ ‬أي‭ ‬منتج‭ ‬يرغب‭ ‬مشتري‭ ‬إعلانات‭ ‬المنتج‭ ‬في‭ ‬بيعه‭.‬

وأدت‭ ‬علوم‭ ‬البيانات‭ ‬والتحليلات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬كفاءة‭ ‬الإعلان‭ ‬الرقمي‭.‬

وأشار‭ ‬نحو‭ ‬75‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المعلنين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬حملات‭ ‬ناجحة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحدي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يواجهونه‭ ‬يتعلق‭ ‬بإنشاء‭ ‬تصميمات‭ ‬إعلانية‭ ‬واختيار‭ ‬تنسيق‭ ‬إبداعي،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لاستطلاع‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬2023‭ ‬أجرته‭ ‬أمازون‭.‬