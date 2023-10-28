((أمازون)) تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي لتجميل المنتجات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تختبر أمازون الإصدار التجريبي من أدوات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي لمعلنيها، مما يوفر طريقة سهلة لإنشاء خلفيات أو مشاهد حول أي منتج يرغب مشتري إعلانات المنتج في بيعه.
وأدت علوم البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي على مدى العقدين الماضيين إلى تقدم كبير في كفاءة الإعلان الرقمي.
وأشار نحو 75 في المائة من المعلنين الذين لم يتمكنوا من إنشاء حملات ناجحة إلى أن التحدي الكبير الذي يواجهونه يتعلق بإنشاء تصميمات إعلانية واختيار تنسيق إبداعي، وذلك وفقًا لاستطلاع في شهر مارس 2023 أجرته أمازون.
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