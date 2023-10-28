((إكس)) تطلق ميزة المكالمات الصوتية والمرئية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بدأت‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭ ‬ – ‭ ‬تويتر‭ ‬سابقًا‭ ‬ – ‭ ‬إتاحة‭ ‬إمكانية‭ ‬إجراء‭ ‬المكالمات‭ ‬الصوتية‭ ‬والمرئية‭ ‬للمستخدمين‭.‬

وتلقى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬المنصة‭ ‬إشعارًا‭ ‬بتوافر‭ ‬الميزة‭ ‬الجديدة‭ ‬عند‭ ‬فتح‭ ‬التطبيق‭ ‬في‭ ‬نظامي‭ ‬أندرويد‭ ‬و‭ ‬ iOS ‭. ‬ويمكن‭ ‬تفعيل‭ ‬ميزة‭ ‬المكالمات‭ ‬الصوتية‭ ‬والمرئية‭ ‬بالذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الإعدادات،‭ ‬ثم‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬خيار‭ ‬‮»‬الخصوصية‭ ‬والأمان‮«‬،‭ ‬ثم‭ ‬اختيار‭ ‬‮«‬الرسائل‭ ‬المباشرة‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬تفعيل‭ ‬خيار‭ ‬مكالمات‭ ‬الصوت‭ ‬والفيديو‭ ‬عند‭ ‬ظهوره‭.‬