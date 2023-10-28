((إكس)) تطلق ميزة المكالمات الصوتية والمرئية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بدأت منصة التواصل الاجتماعي إكس – تويتر سابقًا – إتاحة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية للمستخدمين.
وتلقى الكثير من مستخدمي المنصة إشعارًا بتوافر الميزة الجديدة عند فتح التطبيق في نظامي أندرويد و iOS . ويمكن تفعيل ميزة المكالمات الصوتية والمرئية بالذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على خيار »الخصوصية والأمان«، ثم اختيار «الرسائل المباشرة»، ثم تفعيل خيار مكالمات الصوت والفيديو عند ظهوره.
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