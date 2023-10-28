سوليدرتي تستعد للاستحواذ على شركتي الهلال لايف والهلال تكافل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يسر‭ ‬مجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬مبادراتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭. ‬حيث‭ ‬أبرمت‭ ‬الشركة‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬اتفاقية‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ ‬أسهم‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬العادية‭ ‬الصادرة‭ ‬والمدفوعة‭ ‬لشركة‭ ‬الهلال‭ ‬لايف‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬م‭) ‬والشركة‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬شركة‭ ‬الهلال‭ ‬تكافل‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬م‭).‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المهمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬إتمام‭ ‬الصفقة‭ ‬بنجاح‭ ‬يخضع‭ ‬لموافقة‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بالامتثال‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الرقابية‭.‬

‭ ‬وتمثل‭ ‬عملية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬هذه‭ ‬لحظة‭ ‬محورية‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة‭ ‬وقطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ككل‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهذا‭ ‬الاستحواذ‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬لشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬للشركة‭ ‬لتوسيع‭ ‬منتجات‭ ‬التكافل‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬والتكافل‭ ‬العائلي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬السوق‭ ‬الكويتي‭. ‬

هذا‭ ‬وسوف‭ ‬تضيف‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬إنجازاً‭ ‬آخرا‭ ‬للسجل‭ ‬الحافل‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمليات‭ ‬الاندماج‭ ‬والاستحواذ‭. ‬وبعد‭ ‬إتمام‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬بنجاح،‭ ‬ستكون‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة‭ ‬قد‭ ‬أتمت‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬أربع‭ ‬عمليات‭ ‬دمج‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامها‭ ‬بالنمو،‭ ‬ويسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمليات‭ ‬الاندماج‭ ‬والاستحواذ‭. ‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬أوسع،‭ ‬يُظهر‭ ‬هذا‭ ‬الاستحواذ‭ ‬أداء‭ ‬الشركة‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬معاملات‭ ‬الاندماج‭ ‬والاستحواذ‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬أسواقًا‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن‭ ‬وماليزيا‭. ‬كما‭ ‬تُعرف‭ ‬مجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة‭ ‬بقدراتها‭ ‬المتميزة‭ ‬وخبرة‭ ‬كوادرها‭ ‬الاستثنائية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬الاندماج‭ ‬والاستحواذ،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة،‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬فقد‭ ‬علق‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬مستهيل‭ ‬المعشني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬مكانتنا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬المحلي‭ ‬أمر‭ ‬حتمي،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬عملية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬هذه‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬التوسعية،‭ ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬للترحيب‭ ‬بفريق‭ ‬الهلال‭ ‬ضمن‭ ‬عائلة‭ ‬سوليدرتي،‭ ‬لما‭ ‬تضيف‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمالنا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬أشرف‭ ‬بسيسو،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة،‭ ‬حول‭ ‬عملية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬قائلاً‭: ‬‮»‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الاستحواذ‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬والاقتناص‭ ‬عن‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمالنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬ومنتجات‭ ‬التكافل‭ ‬العائلي‭. ‬ونؤكد‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتنا‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الاندماج‭ ‬والاستحواذ‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭. ‬