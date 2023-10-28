سوليدرتي تستعد للاستحواذ على شركتي الهلال لايف والهلال تكافل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يسر مجموعة سوليدرتي أن تعلن آخر التطورات في سياق مبادراتها الاستراتيجية والتوسع في قطاع التأمين. حيث أبرمت الشركة التابعة لها مؤخرًا، سوليدرتي البحرين، اتفاقية بيع وشراء أسهم للاستحواذ على حصة 100 % من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لشركة الهلال لايف ش.م.ب. (م) والشركة التابعة لها، شركة الهلال تكافل ش.م.ب. (م).
هذا وقد تم توقيع هذه الاتفاقية المهمة بتاريخ 16 أكتوبر 2023. ومع ذلك، فإن إتمام الصفقة بنجاح يخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة، ما يعكس التزامنا بالامتثال وفق أفضل الممارسات الرقابية.
وتمثل عملية الاستحواذ هذه لحظة محورية لمجموعة سوليدرتي القابضة وقطاع التأمين في البحرين ككل. ومن المتوقع أن يكون لهذا الاستحواذ تأثير إيجابي في الوضع المالي لشركة سوليدرتي البحرين، ما يوفر آفاقاً جديدة للشركة لتوسيع منتجات التكافل على الحياة والتكافل العائلي بالإضافة إلى دخول السوق الكويتي.
هذا وسوف تضيف هذه الصفقة إنجازاً آخرا للسجل الحافل لمجموعة سوليدرتي القابضة في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ. وبعد إتمام هذه الصفقة بنجاح، ستكون سوليدرتي القابضة قد أتمت من تنفيذ أربع عمليات دمج في المملكة، ما يؤكد التزامها بالنمو، ويسلط الضوء على قدرة الشركة على التميز في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ.
وفي سياق أوسع، يُظهر هذا الاستحواذ أداء الشركة العالي في إنجاز معاملات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين داخل وخارج المملكة، والتي تشمل أسواقًا متنوعة مثل المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وماليزيا. كما تُعرف مجموعة سوليدرتي القابضة بقدراتها المتميزة وخبرة كوادرها الاستثنائية في تنفيذ مثل هذه العمليات في الاندماج والاستحواذ، والاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية لجميع أصحاب المصلحة، من جهة أخرى.
وفي هذه المناسبة، فقد علق الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس الإدارة، حول هذه الخطوة الإستراتيجية قائلاً: «إن التزامنا بتعزيز مكانتنا في سوق التأمين المحلي أمر حتمي، حيث تأتي عملية الاستحواذ هذه ضمن استراتيجية الشركة التوسعية، كما نتطلع للترحيب بفريق الهلال ضمن عائلة سوليدرتي، لما تضيف من أهمية في توسيع نطاق أعمالنا».
كما أضاف أشرف بسيسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي القابضة، حول عملية الاستحواذ قائلاً: »إن هذا الاستحواذ الاستراتيجي يتوافق مع رؤيتنا في البحث والاقتناص عن الفرص في الأسواق المحلية والإقليمية، وتوسيع نطاق أعمالنا في مجال التأمين على الحياة ومنتجات التكافل العائلي. ونؤكد حرصنا على الاستفادة من خبراتنا في عمليات الاندماج والاستحواذ لدفع عجلة النمو والابتكار في قطاع التأمين.
MENAFN28102023000055011008ID1107323402
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.