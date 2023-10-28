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5 آلاف زيارة منزلية للمرضى

10/28/2023 11:31:04 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت وزارة الصحة في منطقة الجوف 5882 زيارة منزلية عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي، استفاد منها 1422 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج.
وتُقدم ((الصحة)) خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ويتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقا لمعايير معتمدة.
وتتضمن خدمات الرعاية الصحية المنزلية: الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن ورعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانونها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب خدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقا لاحتياج المريض.

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