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شرطة بنغلاديش تفرق تظاهرة مناهضة لرئيسة الوزراء

10/28/2023 11:29:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهر أكثر من 100 ألف من أنصار أحزاب المعارضة في بنغلاديش بشوارع العاصمة دكا، للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء شيخة حسينة وبانتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة حيادية.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط لتفريق حشود المتظاهرين، ما أدى إلى مواجهات عنيفة قتل فيها شرطي وجرح عشرات الأشخاص خلال ساعات في وسط دكا.
وأظهرت مشاهد مباشرة بثت على موقع «الحزب القومي البنغلاديشي» أكبر أحزاب المعارضة، على فيسبوك، آلاف الأشخاص يركضون للاحتماء فيما كان دوي القنابل اليدوية يسمع والدخان الأسود يتصاعد من الطرق.
وقال مراسلو فرانس برس إن أعمال العنف امتدت إلى طرق وممرات في وسط العاصمة، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط، فيما ألقى المتظاهرون بالحجارة على الشرطة. وقتل شرطي وجرح أكثر من مائة، وفق المتحدث باسم شرطة مدينة دكا. وقال لوكالة فرانس برس، إن «الشرطي القتيل ضرب في الرأس من جانب نشطاء المعارضة». وتعد هذه التظاهرات التي نظمها «الحزب القومي البنغلادشي» أكبر أحزاب المعارضة و«الجماعة الإسلامية»، الأكبر حتى الآن هذا العام، وفق مراسلي فرانس برس في الموقع، وتؤذن بمرحلة جديدة من احتجاجات المعارضة على عتبة انتخابات عامة مرتقبة في غضون ثلاثة أشهر.
ورئيسة الوزراء حسينة، ابنة مؤسس بنغلاديش، تتربع على السلطة منذ 15 عاما، وأشرفت على نمو اقتصادي سريع تجاوزت معه بلادها الهند من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، لكن التضخم ارتفع وحكومتها متهمة بالفساد وبانتهاكات لحقوق الإنسان.

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