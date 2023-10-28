الجمهوري مايك بنس يعلن انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب امس انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي، قائلا "هذا ليس وقتي".وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، قال بنس "لقد أصبح واضحا بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي"، وأضاف "بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قررت تعليق حملتي للرئاسة".

وبحسب الاستطلاعات تقتصر نوايا التصويت لبنس على 3,8 % وفق موقع فايفثيرتيايت المتخصص، وآماله عمليا معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظا للفوز بالترشح عن حزبه، على الرغم من متاعبه القضائية.ولم يعط بنس أي مؤشرات تدل على دعمه أيا من المرشحين في كلمته التي جاء وقعها مفاجئا للحاضرين.