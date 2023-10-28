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كيف تحاول إسرائيل دعشنة حماس؟

10/28/2023 11:29:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إلى جانب قصفها المكثف على قطاع غزة، تشن إسرائيل حملة دولية شرسة وواسعة لإدانة هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر مستخدمة كل الوسائل الممكنة من شاشة التلفزيون إلى ألعاب الفيديو وصفحات الإنترنت.
وعلى صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية على يوتيوب، نشر حوالي 40 مقطع فيديو قصيرا منذ هجوم السابع من أكتوبر.
ويبث عدد من هذه المقاطع الإسرائيلية المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، كإعلانات تقطع المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي أو المواقع التقليدية أو حتى تطبيقات الألعاب.
وفي ختام كل تسجيل يظهر وسم من قبيل «حماس = داعش» (HamasIsIsis#) (أو حماس هي داعش)، و«أعيدوهم إلى ديارهم» (BringThemHome#) في إشارة إلى أكثر من 200 أسير تحتجزهم حماس، أو «قفوا مع إسرائيل، قفوا مع الإنسانية».
وقال الديبلوماسي الإسرائيلي إيمانويل نحشون ردا على سؤال لوكالة فرانس برس: «في جميع أنحاء العالم، نريد أن نوضح أن الأعمال التي ارتكبها إرهابيو حماس تعادل الأعمال التي يرتكبها «داعش» وأن مصير حماس سيكون مصير داعش، أي تدميرها بشكل كامل وشامل».
وقال نحشون: «هذه هي طريقة التواصل في 2023». ونحشون هو مساعد مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية التي يتلخص «عملها الأساسي» منذ سنوات بالتركيز «بدرجة أقل على وسائل الإعلام التقليدية وبدرجة أكبر على شبكات التواصل الاجتماعي».
وأكد المسؤول الإسرائيلي أنه بفضل بهذه الحملة «تجاوزنا المليار مشاهدة»، في مقابل استثمار متواضع، على حد تعبيره يبلغ «بضع مئات الآلاف من الدولارات». وهذه الأرقام أكدتها جزئيا شركة التسويق الرقمي «سيمروش» (Semrush)، التي رصدت خوارزمياتها 1.1 مليار مشاهدة في حوالي 30 دولة، لكن في مقابل 8.5 ملايين دولار دفعتها إسرائيل.
وتوزع أكثر من 95% من الجهد الإسرائيلي الدولي على 3 دول هي فرنسا، حيث تعيش أكبر جاليتين يهودية وعربية مسلمة في أوروبا (4.6 ملايين دولار)، ثم ألمانيا (2.4 مليون دولار)، والمملكة المتحدة (1.2 مليون دولار)، بحسب «سيمروش».
وسجلت في الدول الثلاث 96% من المشاهدات في الفترة الممتدة من السابع من أكتوبر إلى 23 منه، على ما ذكر المصدر نفسه.
لكن الكثير من الباحثين يرفضون المقارنة بين حماس وتنظيم داعش. ويرى أيمن التميمي الخبير في شؤون الجماعات المسلحة في مركز «ميدل إيست فوروم فيلادلفيا»، أن «هذا خطأ»، مذكرا بأن داعش يعتبر حماس «مرتدة» لأنها «لا تطبق الشريعة الإسلامية بشكل صحيح» ولا تريد إقامة «خلافة عالمية». كذلك، يشير إلى أن حماس قمعت مقاتلي داعش في غزة.
وترى ستيفاني لامي المتخصصة في استراتيجيات الاتصال في زمن الحرب أن حملة التأثير الإسرائيلية، المبتكرة على مستوى دولة بشكلها ومضمونها، تندرج في إطار «هدف واحد» هو تبرير «حق إسرائيل في الرد» في غزة «لا بل ضمان إفلاتها من العقاب في حال انتهاكها القانون الدولي». وتخوض إسرائيل وحماس الآن «صراعهما السياسي» عبر الإنترنت و«بشكل شبه متزامن».
وتبقى إمكانات التواصل المباشر المتاحة لحماس محدودة مقارنة بتلك التي تملكها إسرائيل، إذ إن هذه الحركة مصنفة «منظمة إرهابية» من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتم حظرها على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب وإكس (تويتر سابقا). حتى الأسبوع الجاري، كانت لدى حماس قنوات رسمية على تطبيق تلغرام تبث صورا وفيرة للضحايا والدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في غزة، إلى جانب لقطات مصورة لهجمات السابع من أكتوبر التي صورها بعض مقاتليها ورسائل معادية لإسرائيل. وتم تعطيل هذه القنوات في الأيام الأخيرة على نظام أندرويد.

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