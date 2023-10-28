أمين عام مجلس التعاون يدين التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته للتصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، وحذر من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية وتداعياته الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين.
وقال الأمين العام، في بيان له، إن هذا التصعيد يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الجاري، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون انقطاع.
وأكد البديوي أن غياب الحل السياسي أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن، لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.
MENAFN28102023000130011022ID1107323386
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.