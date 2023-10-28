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أمين عام مجلس التعاون يدين التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة

10/28/2023 11:29:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته للتصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، وحذر من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية وتداعياته الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين.
وقال الأمين العام، في بيان له، إن هذا التصعيد يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الجاري، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون انقطاع.
وأكد البديوي أن غياب الحل السياسي أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن، لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

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