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الأمم المتحدة تحذر من مقتل الآلاف والقصف الإسرائيلي غير معالم غزة

10/28/2023 11:29:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد أن أصبح نزوحهم مجرد هروب من قصف الى قصف، آثر العديد من سكان قطاع غزة العودة الى منازلهم، فلم يعد مكان بمنأى عن أعنف قصف بري وجوي وبحري اشتد مع اعلان اسرائيل توسيع عملياتها البرية وتنفيذها توغلا بريا وان بقي محدودا لم يرق الى مستوى الغزو الذي تلوح به منذ بدء حربها في 7 أكتوبر، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن عملية برية إسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تؤدي إلى «مقتل آلاف المدنيين الإضافيين».
وقال تورك، في بيان صدر في جنيف، «في ضوء الطريقة التي جرت بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق احتلال يعود إلى 56 عاما، أطلق تحذيرا من عواقب قد تكون كارثية لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة واحتمال مقتل آلاف المدنيين الإضافيين».
ومع دخول الحرب الاسرائيلية اسبوعها الرابع، أفاد الدفاع المدني في غزة أمس بأن الضربات الإسرائيلية «دمرت كليا» مئات المباني. وقال محمود بصل مدير إعلام الدفاع المدني لوكالة «فرانس برس»: «مئات البنايات والمنازل دمرت كليا وآلاف الوحدات تضررت».
وأضاف أن عمليات القصف الكثيفة أدت إلى تغير «معالم غزة ومحافظة الشمال».
وقال شهود عيان إن القصف لم يستثن حتى المناطق المحيطة بالمستشفيات كالشفاء والمستشفى الإندونيسي في منطقة جباليا بشمال غزة، وأحدث القصف حفرا في الشوارع وسوى العديد من المباني بالأرض.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة «الى 7703 شهيدا من بينهم أكثر من 3500 طفل حتى الآن».
وفي اليوم الثاني والعشرين للحرب الاسرائيلية، بات القطاع ـ الذي يسكنه نحو 2.4 مليون نسمة ـ مقطوعا عن العالم مع ايقاف اسرائيل الاتصالات وخدمة الانترنت.
نتنياهو: الحرب طويلة
أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «أن هدفنا القضاء على حماس وإعادة المحتجزين وتم اتخاذ القرار بالإجماع»، مضيفا «سنبذل كل جهد ممكن لإعادتهم».
ودعا في مؤتمر صحافي السكان المدنيين في غزة للانتقال إلى مناطق آمنة.
وقال «نحن في بداية حرب ستكون طويلة وصعبة ونحن مستعدون لها».
من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت أمس أن الحرب على غزة انتقلت لمرحلة جديدة وستستمر حتى إشعار آخر. وذكر في بيان بالفيديو «لقد نفذنا هجمات فوق الأرض وتحت الأرض وهاجمنا عناصر إرهابية من جميع الرتب في كل مكان»، وأضاف «التعليمات للقوات واضحة: العملية ستستمر حتى صدور أمر جديد».
بدوره، أعلن الجيش الاسرائيلي انه ضرب 150 «هدفا تحت الأرض» في شمال غزة، من بينها ما قال انها انفاق يستخدمها مقاتلو حماس ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى.
وقال الجيش من جهة أخرى إنه قتل المسؤول في حماس عصام أبو ركبة المكلف «المظلات الشراعية الآلية والمسيرات ومعدات الرصد والدفاع الجوي».
وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات الإسرائيلية «دخلت إلى قطاع غزة ووسعت عملياتها فيه» ولاتزال في الميدان وتواصل الحرب، بعد توغلين محدودين في الليلتين السابقتين.
وزعم المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ أن الجيش «يتقدم في مراحل الحرب. لقد دخلت قوات الجيش إلى المنطقة الشمالية من ​قطاع غزة​، ووسعت نطاق العمليات البرية».
ولفت، في تصريح، إلى أن «قوات المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية تشارك في هذه العملية، ويرافقها إطلاق نار كثيف». وأعلن أن «الجيش يسير قدما تماشيا مع مراحل القتال. كما يواصل الجيش شن هجمات مكثفة وواسعة النطاق جوا وبحرا، إلى جانب استمرار عمليات تصفية المسلحين».
وزعم عدم وقوع أي ضحية في صفوف الجيش، لكن حركة حماس أعلنت تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال. وقالت في بيان، «نزف خبر إخفاق الهجوم البري الذي شنه الاحتلال على غزة عبر 3 محاور»، وأكدت ان «الاحتلال تكبد خسائر كبيرة في صفوفه، جنودا وعتادا»، وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري فيها إنها تصدت لتوغل بري في بيت حانون في الشمال وفي البريج في الوسط.
وذكرت أن مقاتليها خاضوا «اشتباكات عنيفة»، وتعهدت «حماس» بمواجهة هجمات إسرائيل «بكل قوة». وأعلنت «القسام» أنها قصفت «آليات العدو المتوغلة شمال غربي بيت لاهيا»، و«تحشدات للجيش الإسرائيلي في مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية».
وأعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، «استهداف تحشدات العدو في منطقة كيسوفيم، بصلية صاروخية» وإطلاق «قذائف الهاون على موقع مارس العسكري في غلاف غزة». وترافقت عمليات القصف غير المسبوقة من حيث حجمها وكثافتها، مع قطع الاتصالات والانترنت عن غزة.
وأفاد صحافيو وكالة «فرانس برس» في القطاع بأنه لا يمكنهم إجراء الاتصالات إلا في المناطق التي تلتقط فيها الشبكة الإسرائيلية
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمات انسانية كالصليب الأحمر الدولي ووكالات تابعة للأمم المتحدة من بينها منظمة الصحة العالمية، إنها فقدت الاتصال بفرقها في غزة.

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