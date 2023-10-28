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مقررة أممية ما تقوم به إسرائيل ليس دفاعا عن النفس بل جرائم يجب التحقيق فيها

10/28/2023 11:29:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز: لا يمكن تبرير العقاب الجماعي ضد شعب بأكمله.

واضافت ان ما تقوم به إسرائيل ليس دفاعا عن النفس بل جرائم.

وشددت البانيز على وجوب التحقيق في كل الجرائم
منذ
7
أكتوبر.

MENAFN28102023000130011022ID1107323383

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