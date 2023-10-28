مقررة أممية ما تقوم به إسرائيل ليس دفاعا عن النفس بل جرائم يجب التحقيق فيها

مقررة أممية ما تقوم به إسرائيل ليس دفاعا عن النفس بل جرائم يجب التحقيق فيها
التاريخ
10/28/2023 11:29:53 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز: لا يمكن تبرير العقاب الجماعي ضد شعب بأكمله.
واضافت ان ما تقوم به إسرائيل ليس دفاعا عن النفس بل جرائم.
وشددت البانيز على وجوب التحقيق في كل الجرائم
منذ
7
أكتوبر.
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