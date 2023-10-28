Sunday, 29 October 2023 07:49 GMT

مجلس الأمن يجتمع الإثنين بعد توسيع إسرائيل عملياتها البرية

10/28/2023 11:29:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 8 آلاف قتيل

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين الحركة وإسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس، إن "حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال". وكانت آخر حصيلة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع قد بلغت 7703 قتلى، بحسب الوزارة.

وفي سياق متصل، أكد ديبلوماسيون ان مجلس الأمن الدولي سيجتمع الاثنين بعد توسيع إسرائيل عملياتها البرية في غزة،
بحسب
"رويترز".

MENAFN28102023000130011022ID1107323382

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث