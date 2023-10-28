مجلس الأمن يجتمع الإثنين بعد توسيع إسرائيل عملياتها البرية

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 8 آلاف قتيل

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين الحركة وإسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس، إن "حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال". وكانت آخر حصيلة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع قد بلغت 7703 قتلى، بحسب الوزارة.

وفي سياق متصل، أكد ديبلوماسيون ان مجلس الأمن الدولي سيجتمع الاثنين بعد توسيع إسرائيل عملياتها البرية في غزة،بحسب"رويترز".