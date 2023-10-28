الكويت ودعم القضية الفلسطينية

(MENAFN
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لم تتوقف الكويت يوما عن دعم القضية الفلسطينية منذ بدايتها وتقديم الدعم والمساعدة والمساندة بكل ما أوتيت من قوة ويشهد لها الجميع بهذا الموقف، وليس فقط القضية الفلسطينية بل كل القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية، فقد كانت نعم النصير لقضايا الأمة من موقعها في هذه الأمة وحمل لواء المسؤولية بتقديم الدعم لقضايا وشعوب أمتها، وإن كانت لا تصرح بتلك الجهود علنا في الكثير من المواضع.
وللكويت ودول الخليج وكذلك الدول العربية مواقف مشهودة في هذا الإطار، فالكل يذكر أهمية هذا الدعم، ولا أدل على ذلك من الموقف القوي بقطع النفط عن الغرب في سبعينيات القرن الماضي بسبب مواقفه المنحازة للصهاينة ولدفع الدول الغربية إلى إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967. كما يشهد الجميع من الأصدقاء والإخوة على الجهود الكويتية والخليجية بالإضافة إلى إخوانهم من الدول العربية لجمع وتوحيد الكلمة والقرار الفلسطيني في أكثر من موقع واتجاه حتى يكون جبهة واحدة في مواجهة تعنت الاحتلال الصهيوني.
أما فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، فقد وقفت الكويت ودول الخليج بقوة رافضة رفضا تام لاستهداف المدنيين الأبرياء وقدمت الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، ومن ذلك موقفها المشرف الأخير في القمة الخليجية وكذلك قمة القاهرة، حيث رفضت الكويت مع أشقائها الخليجيين والعرب إدانة الحق الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد هذا العدوان. ونذكر هنا أيضا أن كلمة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في هذه القمة طالبت المجتمع الدولي بالتحرك بشكل جدي واتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني وبالسلام عبر الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 1967 ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وقد جاءت تلك الالتزامات ضمن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - طيب الله ثراه - في قمة بيروت العربية في عام 2002 التي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام، وهو الحل الذي يبدو أقرب الخيارات وأكثرها قابلة للحل المستدام لقضية استمرت 70 عاما وأثرت على منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير.
من ناحية أخرى، نقول إنه مع اندلاع هذه الأزمة الأخيرة أكدت الكويت والدول الخليجية والعربية جميعا ضرورة حل نهائي للأزمة التي أهدرت فيها الدماء بشكل غير مسبوق، حتى يتم تحقيق السلام في منطقتنا، والله ولي التوفيق.
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