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الكويت ودعم القضية الفلسطينية

10/28/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]
لم تتوقف الكويت يوما عن دعم القضية الفلسطينية منذ بدايتها وتقديم الدعم والمساعدة والمساندة بكل ما أوتيت من قوة ويشهد لها الجميع بهذا الموقف، وليس فقط القضية الفلسطينية بل كل القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية، فقد كانت نعم النصير لقضايا الأمة من موقعها في هذه الأمة وحمل لواء المسؤولية بتقديم الدعم لقضايا وشعوب أمتها، وإن كانت لا تصرح بتلك الجهود علنا في الكثير من المواضع.
وللكويت ودول الخليج وكذلك الدول العربية مواقف مشهودة في هذا الإطار، فالكل يذكر أهمية هذا الدعم، ولا أدل على ذلك من الموقف القوي بقطع النفط عن الغرب في سبعينيات القرن الماضي بسبب مواقفه المنحازة للصهاينة ولدفع الدول الغربية إلى إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967. كما يشهد الجميع من الأصدقاء والإخوة على الجهود الكويتية والخليجية بالإضافة إلى إخوانهم من الدول العربية لجمع وتوحيد الكلمة والقرار الفلسطيني في أكثر من موقع واتجاه حتى يكون جبهة واحدة في مواجهة تعنت الاحتلال الصهيوني.
أما فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، فقد وقفت الكويت ودول الخليج بقوة رافضة رفضا تام لاستهداف المدنيين الأبرياء وقدمت الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، ومن ذلك موقفها المشرف الأخير في القمة الخليجية وكذلك قمة القاهرة، حيث رفضت الكويت مع أشقائها الخليجيين والعرب إدانة الحق الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد هذا العدوان. ونذكر هنا أيضا أن كلمة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في هذه القمة طالبت المجتمع الدولي بالتحرك بشكل جدي واتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني وبالسلام عبر الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 1967 ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وقد جاءت تلك الالتزامات ضمن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - طيب الله ثراه - في قمة بيروت العربية في عام 2002 التي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام، وهو الحل الذي يبدو أقرب الخيارات وأكثرها قابلة للحل المستدام لقضية استمرت 70 عاما وأثرت على منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير.
من ناحية أخرى، نقول إنه مع اندلاع هذه الأزمة الأخيرة أكدت الكويت والدول الخليجية والعربية جميعا ضرورة حل نهائي للأزمة التي أهدرت فيها الدماء بشكل غير مسبوق، حتى يتم تحقيق السلام في منطقتنا، والله ولي التوفيق.

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