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بنو موسى.. أعجوبة زمانهم

10/28/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا شك أن العلماء العرب استفادوا كثيرا من الكتب العلمية اليونانية وغيرها التي ترجمت إلى اللغة العربية ابتداء من القرن الثالث الهجري، وهو الأمر الذي ساعدهم كثيرا على أن يتسعوا في علم «الميكانيك» الذي ظهر لأول مرة في مؤلفات ارسطو، فصنعوا كثيرا من الأجهزة والأدوات التي استخدموها في الحياة العلمية والعملية وضمنوها في كتبهم التي عن طريقها أمكن دراسة التراث العلمي بالطبع.
ولعل أهم هذه الكتب كتاب الحيل، أو ما يعرف باسم (حيل بني موسى) نسبة إلى أبناء موسى بن شاكر أحمد ومحمد والحسن، خلال القرن التاسع الميلادي فالأب موسى بن شاكر كان ممن يهتمون بشؤون الفلك في بلاط المأمون، وكان لأبنائه جهد كبير في تنشيط حركة نقل الكتب من بلاد الروم والإنفاق على ترجمتها والانتفاع بها، وكان أشهرهم في عمل الحيل الابن أحمد، الذي أتاح لأبناء موسى أن يكونوا هم أول من أطلق من العرب اسم علم الحيل (علم الميكانيك) وذلك لريادتهم فيه من كافة النواحي سواء في الترجمة أو التأليف أو الإبداع. ومما يؤكد ذلك أنهم رددوا اسم الحيل مرات عديدة وذلك للدلالة على أسلوب التغلب على مشكلة ما وتذليل بعض الصعوبات.
ولعل من أبرز أنشطة أبناء موسى في الترجمة أن أسند إليهم الخليفة المأمون مهمة الإشراف على قسم الترجمة في بيت الحكمة وقد أتقن اكبر الإخوة (محمد) الهندسة والفلك وتفوق أحمد في الحيل، أما الحسن فكان شديد الاهتمام بالهندسة واشترك الثلاثة في تأليف كتاب الحيل النافعة، وكتاب القرطسون وهي كلمة تعني ميزان القبان، وكتاب وصف الآلة التي تزمر بنفسها صنعة بني موسى بن شاكر. ومن اختراعاتهم المبهرة التي وصفها المؤرخون بكثير من الإعجاب آلة الرصد الفلكي الضخمة وتعمل في مرصدهم وتدار بقوة دفع مائية، وهي تبين كل النجوم في السماء وتعكسها على مرآة كبيرة، وإذا ظهر نجم رصد في الآلة وإذا اختفى نجم أو شهاب رصد في الحال وسجل.
ورغم أن الأبناء الثلاثة كانوا أعجوبة زمانهم إلا أن أحمد قد اشتهر بأنه أعجوبة العائلة ونابغة زمانه، حيث ابتكر أجهزة ميكانيكية عجيبة، وأشياء مبهرة بديعة واخترع أجهزة عملت غاية الفائدة بالمنزل، ومن بينها ألعاب ميكانيكية سلوة وسعادة وراحة لأفراد الأسرة، وهو يصف ابتكاراته بأنها أوضاع غريبة وأشياء عجيبة في جر الأثقال وكلها عملت بالطليات والبكرة، ومن بين ابتكاراته الميكانيكية أجهزة تمتلئ تلقائيا كلما فرغت من السوائل، وقناديل ترتفع فيها الفتائل تلقائيا ويصب فيها الزيت أيضا تلقائيا كلما أتت النار على جزء من فتائلها ولا تطفئ الرياح العاتية ضوءها، وآلات لخدمة الزراعة والفلاحة مثل المعالف الخاصة لحيوانات ذات أحجام خاصة تتمكن من أن تصب مأكلها ومشربها بنفسها فلا تنازعها غيرها الطعام والشراب. وعمل خزانات للحمامات وآلات لتقيس كثافة السوائل، وابتكر آلة ميكانيكية تثبت في الحقول وتصدر أصواتا خاصة من ذاتها كلما ارتفع مستوى الماء في الحقول لكيلا تضيع كميات الماء هدرا، ويمكن بواسطتها السيطرة على عملية ري المزروعات.
وكذلك اخترع أحمد بن موسى نافورات مياهها على أشكال مختلفة وصور متباينة، وقد ضمن اختراعاته في كتابه الموسوم «حيل بني موسى» ويتجاوز المائة اختراع، وهو الأمر الذي دفع مسيرة علم الحيل قدما إلى الأمام حيث تميزت تصاميمها بالخيال الخصب والأفكار العلمية التي تبرز الدقة والتعمق والموضوعية والنضج العلمي وحسن وإتقان مناهجه المختلفة مما يعكس ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية من استيعاب لعلوم من سبقوهم، وإسهامهم في هذه العلوم بما يلزم معه الفخر بهذه الحضارة.
عسى أن نــقتدي بهـــؤلاء حتـــى يجد كــل فرد منا طريقة لبناء حضارة إسلامية نعيد بها مـــجد الأجداد ونكون خير أحفاد لهم بدلا من الاعتماد على موائد غيرنا دون مشاركة منا إلا بدور المستهلك المنبهر بما تسوقه حضارة الغرب إلينا.

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