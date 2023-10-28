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فلسطين.. وأدبيات النصرة

10/28/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]
فلسطين الإسلام ومهبط الرسالات ومركز الحضارات وأرض النبوات، هي جزء لا يتجزأ من جغرافية الأمة الإسلامية، وقطعة لا تنفصل من قلب كل مؤمن، والمسلمون في هذه الأرض المغتصبة إنما هم عضو من جسد واحد إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومنذ غرة القرن الماضي مازال هذا الوطن المكلوم مثخنا بالجراح ومضرجا بدماء الأبرياء، وإخواننا في فلسطين يعيشون الضنك ويسهرون على قصف الطائرات ويستيقظون على أزيز المدافع، ويتطلعون لنصرة إخوانهم من أجزاء ذاك الجسد الواحد.
وعاما إثر عام، أصبحت قضية المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها آخذة في التراجع لدى الكثيرين، وباتت قضية ثانوية في نفوسهم، وقد تعددت ملامح النصرة بين المسلمين، بين منفق من سعته، وبين مقل يجأر إلى ربه بالدعاء والتضرع لإخوانه، لكننا نرى في الوقت نفسه أشكالا عقيمة لهذه النصرة، وذلك من خلال مظاهرات جماهيرية ووقفات تضامنية ومسيرات مليونية، للتنفيس عن غضب ولإرضاء الضمير، مما غيب هؤلاء عن النصرة الفعلية لإخوانهم بالنفس والمال.
اليوم أصبح نصيب فلسطين الأعظم في جلبة المظاهرات وسجع الهتافات ورفع الرايات، والتي تتبخر وتذهب أدراج الرياح ويبقى الاحتلال جاثما على الصدور موغلا في جرائمه بحق النساء والأطفال والشيوخ، ومحرقا بصواريخه كل المدارس والمستشفيات والمؤسسات، ورغم مئات الألوف من المظاهرات المنددة والمسيرات الغاضبة مازالت الجراحات تفتت كبد الحجر قبل كبد الإنسان، وما زالت المواجع تتعاظم والآهات تتعالى.
مما نراه اليوم في أمة المليار ونصف المليار، أن شعارات نصرة أهلنا المفجوعين قد حادت عن مسارها، فصار الهتاف لنصرة الأقصى بدلا من أن يكون لنصرة المسلمين حول الأقصى، وقد واجه عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عين الكعبة المشرفة قائلا: «ما أعظمك وما أعظم حرمتك وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك».
إن التغافل والتجاهل والتثاقل من البعض عن نصرة المسلمين في فلسطين والشام وفي كل مكان ممن يعانون الموت والجبروت، لهو الخذلان بعينه، إنهم لا يحتاجون إلى مظاهراتنا ولا هتافاتنا ولا تشجيعاتنا، إنهم يحتاجون إلى السند والمعونة والإنفاق والنصرة، والنجدة والإغاثة، فمقاطع الفيديو تصل لكل هاتف في هذا العالم مناشدة الضمائر أن تتحرك لوقف شلالات الدماء وقتل الأبرياء، فأين نصرتهم ولماذا خذلانهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من مسلم ينصر أخاه في موطن يحب أن ينصر فيه إلا نصره الله في موطن يحب أن ينصر فيه وما من مسلم يخذل أخاه في موطن يحب أن ينصر فيه إلا خذله الله في موطن يحب أن ينصر فيه».
النصرة بالمظاهرات ليست نصرة المسلم للمسلم، فجموع الشهداء وذويهم لا ينتظرون منا شعارات فارغة ولا شموعا مضاءة، بل ينتظرون فزعة ونصرة، كل حسب طاقته، و(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وهم لا يحتاجون إلى دعاء الأغنياء المترفين مثلما يحتاجون إلى نصرتهم بالمال والمعونة، إن البطون الخاوية لا يملؤها شعارات التنديد ولا هتافات الغضب، ولعل دينارا ترسله لنصرة إخوانك وإطعام جائعهم وعلاج جريحهم والمسح على رؤوس أيتامهم والوقوف إلى جانب أراملهم لهو أكثر جدوى وأحب عند الله من مائة مظاهرة تشارك فيها.
كلمة أخيرة: جميلة هي الصورة التي رسمتها المؤسسات الخيرية الحكومية والأهلية، وما قدمته من جسور إغاثة لإخواننا في فلسطين برعاية سامية ومباركة حكومية، لكن كل فرد في المجتمع المسلم الواحد تنوط به مسؤولية النصرة بما يستطيع، فهؤلاء المكلومون أولى بالصدقات والزكوات والتبرعات، فهم مرتهنون إلى الجوع والبطش، والتهجير والتنكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله بالعلي العظيم.

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