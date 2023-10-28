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الثورة المالية

10/28/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]
كشفت الصراعات الدولية المتوالية عن هشاشة الرأسمالية العالمية التي تسفر عنها أزمات مالية ونقدية متعاقبة من انخفاض أسعار الأسهم والسندات لتشمل أسعار صرف العملات وقيمة التحويلات المالية وفوائد المعاملات التكنومالية العابرة للحدود الزمانية والمكانية، وما ينتج عنها من اختلال التوازن الاقتصادي للعديد من الدول نظرا لاندماجها في الاقتصاد الدولي.
ولمجابهة تلك الفروقات بين قوى العرض والطلب، يتطلب الأمر اختلاق سوق طلب متزايد، فما كان من الحلول العملية التي لاقت تأييدا بين المؤثرين اقتصاديا إلا افتعال الحروب بين الحين والآخر لتحريك العجلة الاقتصادية وكسر الركود المحتمل في ظل شراسة الأنظمة الماركسية الحديثة المتحكمة في اقتصاد العالم، للحفاظ على المصالح المترتبة لهم وفقا للنظام الاقتصادي القائم، والتي تكون ضريبة الإبقاء عليها أخف وتيرة على البشرية من هدمها لاستحداث أخرى مغايرة تماما عنها.
فالثورة الصناعية المالية لا ترتبط بالإنتاج الفعلي بل بتداول المال كصناعة قائمة بذاتها تخلق فوائد بحسب أسعار السوق دون غطاء إنتاجي حقيقي، وهذا ما يعرضها لمخاطر الانهيار الذي يطول تبعاته الكارثية كافة المستخدمين. فالنظام الأممي الحالي يدعم هذه الحلول رغم قساوتها وبشاعتها الإنسانية من خلال نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي سمح عنوة بتنفيذ العديد من الهجمات العسكرية تحت غطاء الدفاع الشرعي دون مسوغ قانوني حقيقي، بل هو التفاف على مبادئ القانون الدولي الإنساني لحماية أنظمة اقتصادية ومكتسبات سياسية.
وهذا ما يتطلب وقفة حقيقية للمطالبة بعمل إصلاحات هيكلية لمجلس الأمن من التوسع في تمثيل البلدان النامية، لاسيما مجموعة العشرين الاقتصادية كأعضاء دائمين مع منحهم صلاحيات موسعة، لتمكين المجلس من القيام بالمفاوضات بشكل أكثر فاعلية، بما يتناسب مع طبيعة عملهم، ويحقق الهدف المرجو لمجلس الأمن من الوصول للتسويات السياسية، وبما يدفع الاتجاه نحو الحل السلمي للصراعات القائمة، وللحد من شراسة الأنظمة المالية من خلال فتح آليات تعاون دولي، بما يضمن استدامة سلاسل التوريد الإنتاجي والطاقي والتصدي للكوارث والأزمات المحتملة، سواء المالية أو البيئية بشكل يحمي البشرية ويوفر الأمن والسلم الدولي.

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