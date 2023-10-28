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جباه لا تنحني إلا لله

10/28/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هي تلك الجباه المؤمنة تمام الإيمان بقضاء الله وقدره، الموقنة بأن الخضوع والتذلل للمولى عز وجل عزة ومنعة وشرف ونصر في الدنيا والآخرة ولو بعد حين، هي تلك الجباه التي تعلم أن الانحناء لغير الله ذل ومهانة وخنوع وضعف، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء.
يا اهل غزة إن النصر لقريب، يرونه بعيدا ونراه قريبا، وعد الله الحق ولا يخلف الله وعده، إيه يا أبناء غزة الصمود لقد أربكتم حساباتهم وفعلتم ما يرفع رؤوسنا وسلطتم الضوء على قضيتكم العادلة، والحق إن إخوتنا الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة يعانون أشد المعاناة وهذا قضاء الله وقدره، ومع ما نراه من قتل جماعي وإبادة مروعة فقد ضربوا أروع الأمثلة للعالم بأسره في الثبات والنضال والتحدي والتضحية من أجل الله والوطن.
ففي غزة نبت الشموخ واخضر وأينعت أغصانه وأثمر ثمرا شهيا، يا أهل غزة يشهد الله أننا معكم قلبا وقالبا، ولقد أثبتم بما لا يدع مجالا للشك أنكم الشوكة المسمومة في فم الاحتلال، ولقد كسر أبناؤك الغر الميامين هيبة الجيش الذي لا يقهر وغيروا المعادلة السائدة بكل عزة وشجاعة، وإن طوفان القدس طريق العزة من غزة شاء من شاء وأبى من أبى، ولقد بدأ العد التنازلي لهذا الكيان الدخيل، وآن لأمتنا الإسلامية أن تسترجع عزها وشموخها بإذن الله تعالى.
والكويت كما عهدتموها، معكم منذ انطلاقة نضالكم لتحرير الارض المغتصبة، لم نحد قيد أنملة عن هذا الموقف الشريف، فكرامتنا كرامتكم وعزتنا عزتكم وجراحكم جراحنا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فمن الكويت بلاد العرب تحية لغزة الأبية، وإن إغاثة أهلنا هناك واجب يمليه ضميرنا الإسلامي والعربي، وما النصر إلا من عند الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

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