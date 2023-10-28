جباه لا تنحني إلا لله

(MENAFN
- Al-Anbaa) هي تلك الجباه المؤمنة تمام الإيمان بقضاء الله وقدره، الموقنة بأن الخضوع والتذلل للمولى عز وجل عزة ومنعة وشرف ونصر في الدنيا والآخرة ولو بعد حين، هي تلك الجباه التي تعلم أن الانحناء لغير الله ذل ومهانة وخنوع وضعف، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء.
يا اهل غزة إن النصر لقريب، يرونه بعيدا ونراه قريبا، وعد الله الحق ولا يخلف الله وعده، إيه يا أبناء غزة الصمود لقد أربكتم حساباتهم وفعلتم ما يرفع رؤوسنا وسلطتم الضوء على قضيتكم العادلة، والحق إن إخوتنا الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة يعانون أشد المعاناة وهذا قضاء الله وقدره، ومع ما نراه من قتل جماعي وإبادة مروعة فقد ضربوا أروع الأمثلة للعالم بأسره في الثبات والنضال والتحدي والتضحية من أجل الله والوطن.
ففي غزة نبت الشموخ واخضر وأينعت أغصانه وأثمر ثمرا شهيا، يا أهل غزة يشهد الله أننا معكم قلبا وقالبا، ولقد أثبتم بما لا يدع مجالا للشك أنكم الشوكة المسمومة في فم الاحتلال، ولقد كسر أبناؤك الغر الميامين هيبة الجيش الذي لا يقهر وغيروا المعادلة السائدة بكل عزة وشجاعة، وإن طوفان القدس طريق العزة من غزة شاء من شاء وأبى من أبى، ولقد بدأ العد التنازلي لهذا الكيان الدخيل، وآن لأمتنا الإسلامية أن تسترجع عزها وشموخها بإذن الله تعالى.
والكويت كما عهدتموها، معكم منذ انطلاقة نضالكم لتحرير الارض المغتصبة، لم نحد قيد أنملة عن هذا الموقف الشريف، فكرامتنا كرامتكم وعزتنا عزتكم وجراحكم جراحنا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فمن الكويت بلاد العرب تحية لغزة الأبية، وإن إغاثة أهلنا هناك واجب يمليه ضميرنا الإسلامي والعربي، وما النصر إلا من عند الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
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