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الأمن الجنائي

10/28/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعد الأمن الجنائي أحد قطاعات وزارة الداخلية الشديدة الانضباط، وكان لي شرف الانتساب إليه مطلع مسيرتي العملية.
لقطاع الأمن الجنائي إدارات عامة ومكاتب بحث وتحر، وتلقى عليها مهام جسام بمكافحة مختلف أنواع الجرائم وضبط المتهمين والمشتبه فيهم وأرباب السوابق بجمع المعلومات وفق منظومة أمنية متكاملة.
بدعم ومتابعة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد نجد جميع منتسبي قطاع الأمن الجنائي يبذلون جهودا مضاعفة ملموسة في مكافحة جرائم المال والغش وحماية الآداب العامة والتزييف والتزوير والمخدرات وضبط المخالفين لقانون الإقامة، إلى جانب إنجازات يسطرها منتسبو إدارة الجرائم الالكترونية لمواجهة إساءة البعض للشبكة العنكبوتية بشكل عام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص.
في الأيام القليلة الماضية كان لإدارة الجرائم الإلكترونية دور واضح في ملفين وقضايا تزايدت بشكل لافت وكــان لا بد من تسليط الضوء عليها وضبط المتورطين فيها،
حينما يتجرأ عدد من الشباب على القانون وينشر مقاطع على حساباتهم الشخصية لوصلات خطيرة وهم يقودون سياراتهم برعونة واستهتار معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر هنا لا بد من وقفة لأنهم مارسوا الجرم وظنوا أنهم أفلتوا من العقاب، وبالتالي حينما يضبط 31 شابا لارتكاب هذه المخالفات الصارخة فهي رسالة لغيرهم بأن العقوبة والقانون سيطبق عليهم ولكل من تسول نفسه فعل ذلك، وما أتمناه زيادة أكثر في دوريات المرور في مواقع تشهد استهتارا وتعاونا أكبر من قبل المواطنين بالإبلاغ عن هذا السلوك غير السوي.
أيضا حينما توضع جرائم النصب الإلكتروني في دائرة الضوء ويتم ضبط عصابة للنصب الإلكتروني امتهنوا التزوير العرفي في عقود أرقام الهواتف النقالة من خلال تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين والتواصل عبر تطبيق الواتساب مع الضحايا بعد الإعلان في حسابات وهمية تجارية عن «بيع تذاكر حفلات» وإرسال الروابط البنكية لهم والاستيلاء على أموالهم، فهذا أيضا يؤكد ان الوزارة بالمرصاد لأصحاب النفوس غير السوية والذين يسعون للتربح بطرق غير شرعية، وما أتمناه أن يكون أي مواطن أو مقيم حذرا في التعاملات المالية أونلاين وعدم الانسياق وراء اغراءات زائفة وخادعة وسلع ومنتجات رخيصة في ظاهرها وفي حقيقها نصب واحتيال وسرقة.
وأخيرا آمل من النائب الأول العمل نحو زيادة الكوادر الوطنية في قطاع الأمن الجنائي وصقل خبراتهم، وتزويدهم بأحدث المعدات والأجهزة لمواكبة التطور اللافت في الجرائم وطرقها، وخفض معدلاتها.
٭ آخر الكلام: كل الشكر والتقدير للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد على تبنيه مقترح صرف دعم العمالة للمريض ومرافق المريض في القطاع الخاص.

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