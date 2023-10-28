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.. والله غالب على أمره

10/28/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اللهم احفظ أهلنا في غزة من غدر الغادرين، واحرس أطفالنا في غزة من اعتداء المعتدين، اللهم ارحم شهداءهم واشف مصابيهم وانصر المرابطين المستضعفين منهم وثبّت قلوبهم وأقدامهم أمام عدو غاشم.
ما يحدث في غزة تحت سمع وبصر العالم كله هو «وصمة عار» للكيان العبري الصهيوني ومسانديه سيذكرها التاريخ، ولن تغسلها عن ضمائر الموصومين بها كل مياه بحار الدنيا.
.. ما حدث وما يحدث منذ 7 أكتوبر الجاري والذي سيستمر - إلى أجل قريب بإذن الله - سينتهي، ونحتسب ضحايانا شهداء عند رب العالمين، ويعلم الله وحده ماذا ستكون تبعات محاولة «الإبادة» الجماعية، وتحقيق حلم «التهجير القسري» لأهلنا في غزة إلى سيناء، والذي أصبح واضحا للجميع أنه ليس مجرد رد فعل من المحتلين على فعل المقاومين، بل الأمر أكبر وأبعد من ذلك، والسيناريو المحدد مسبقا تشارك فيه قوى وأنظمة ودول.. لكل دور مرسوم، ومن يعتقد أن ما يحدث من مواقف وأفعال يجري «عفو الخاطر» فهنيئا له بقناعاته!
العالم كله يوقن - ومعه الدولة العبرية - بأن كل تحالفات الدنيا لن تقدر على «إبادة» شعب قوامه أكثر من 10 ملايين فلسطيني يتمسكون بالإقامة على أرضهم المحتلة غصبا، رغم معاناتهم تحت أسوأ ظروف الاحتلال.. لذلك لا يوجد أساس «لخرافة» إبادة شعب بالكامل، فقد ولّى زمن القضاء على «الهنود الحمر»!!.. لو كنتم لا تعلمون!
العالم كله - عدا الصهاينة ومؤيديهم - يعلم انه لا توجد حرب بلا نهاية، وأن الحروب تبدأها الجيوش وينهيها السياسيون، والمطلوب الآن هو الإسراع بإيقاف آلة الحرب ليبدأ عمل الساسة، وما يفعله الكيان الصهيوني هو «استمرار» محاولات تحقيق أقصى استفادة نحو تحقيق حلم «إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات»، بينما لا يضع في حساباته العيش في سلام في ظل «حل الدولتين» الذي اتفق على ضرورة تنفيذه حكماء العرب، وأغلب قادة العالم.
وخلال الأيام المقبلة، ستزداد شراسة وبغي وغي الضربات الموجهة إلى أهلنا في غزة، على أمل أن تنكسر صلابتهم، أو توهن عزيمتهم أو يهتز إيمانهم بوطنهم - فيهرعون إلى الحدود المصرية مع سيناء - لعل وعسى تكون بداية الحلم - (الكابوس) لإسرائيل الكبرى، لكن إيمان وثقة وصلابة وصبر المحتسبين في غزة ستبهر الدنيا وتدهش العالم.. وما أدراكم.. (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون).
وحفظ الله مصر وغزة وأهلهما من كل سوء.


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