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بهاء يستعد لـالبطارية بقرار طبي.. استقالة لجنة الحكام احتجاجا.. محترف أجنبي يتهرب من المباراة والنادي يضبطه.

10/28/2023 11:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الطبيب يحسم مسألة زراعة "بطارية" لبهاء
حسم الطبيب موضوع زراعة بطارية، في جسد نجم الكرة الأردنية والنادي الفيصلي بهاء عبدالرحمن، لمساعدته في تنظيم عملية نبض القلب.
وبعد عملية مد وجزر ومشاورات طبية، بشأن زراعة البطارية أو الاستغناء عنها، نصح الطبيب اللاعب بهاء بضرورة زراعة البطارية، لتنظيم النبضات، لافتا إلى أن زراعة البطارية لا تشكل اي خطورة، وهي عملية عادية لا تستدعي الخوف.
الطبيب ابلغ اللاعب أن مسألة عدم انتظام النبضات، هو أمر يصاب فيه عدد لا بأس به من الأشخاص، حيث يظهر عند البعض، فيما لا يظهر عند البعض الآخر، حتى أن هناك أشخاصا يبلغون أعمارا متقدمة، دون أن يحسوا بذلك.
ويتوقع أن يخضع بهاء خلال الفترة المقبلة، لعملية زراعة بطارية لتنظيم نبضات القلب، وبالتالي التخلص من عملية التسارع، والعودة لممارسة نشاطه المعتاد، ولكن بعيدا عن الجهد البدني العالي كاجراء وقائي، رغم أن هناك عددا من نجوم الكرة يواصلون اللعب، وهم يستعينون بالبطارية.
لجنة الحكام تتقدم باستقالتها احتجاجا
تقدمت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم باستقالتها من العمل، احتجاجا على بعض التفاصيل في المشهد التحكيمي الحالي.
ووفق المعلومات فإن استقالة اللجنة التي تضم صبحي طاهر وحسن الخالدي ومأمون علاونة، تأتي احتجاجا على بعض قرارات دائرة الحكام في الاتحاد، المتعلقة بالترشيحات الدولية لأحد الحكام.
وتشير المعلومات إلى أن اللجنة اتفقت على ترشيح أحد الحكام للقائمة الدولية، قبل أن تتفاجأ بوجود حكم آخر في الترشيحات، ما دفعها لتقديم استقالات خطية لاتحاد الكرة.
يشار إلى أن لجنة التحكيم في اتحاد كرة القدم، يرأسها لؤي عميش عضو مجلس إدارة الاتحاد.
محترف أجنبي يتهرب من المباراة والنادي يضبطه
كشف مصدر في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن محترفا أجنبيا تهرب من المشاركة في المباراة الأخيرة لفريقه، بداعي الإصابة، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية لاحقا، أن المحترف لم يكن يعاني من إصابة تمنعه من اللعب، وبالتالي اعتبار اعتذاره عن عدم اللعب، هروبا من المباراة.
ووفق المعلومات فإن النادي قام بتوثيق الفحص الطبي، وتوثيق اعتذاره عن عدم اللعب، رغم جاهزيته، في خطوة تشير إلى أن النادي يستعد لابعاد المحترف الأجنبي قريبا، وبأقل الأضرار المادية، بعد أن ضبطه متهربا من اللعب.
مدربون يبحثون عن جواب لسؤال يتعلق بالمدرب عموتة
من أكثر الاسئلة التي يستقبلها المطلعون على عمل اتحاد كرة القدم، يتمثل في الاستفسار عن توجهات المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، بشأن تعيين مدرب محلي في الجهاز الفني.
وفي التفاصيل، فإن عددا من المدربين المحليين، يوجهون أسئلة للإعلاميين أو موظفي اتحاد الكرة، حول توجهات عموتة بشأن تعيين المدرب المحلي الذي طال انتظاره، رغم تصريحات مدرب المنتخب عن قرب تعيين هذا المدرب. مدربون محليون يأملون أن يكونوا هم الجواب، الأمر الذي يدفعهم لكثرة الاستفسار.
السؤال الذي نوجهه نحن لمدرب المنتخب.. متى تريح قلوب المدربين وتكشف عن هوية المدرب المحلي ؟ أو تعلن عدم الرغبة في تعيين مدرب محلي.
6 غيابات مؤثرة لمعان أمام الرمثا
يعاني فريق معان لكرة القدم، من 6 غيابات مؤثرة ومتوقعة أمام فريق الرمثا، في المباراة التي تجري الجمعة المقبل، ضمن منافسات دوري المحترفين.
ويغيب المحترفون الأجانب الثلاثة بسبب الإصابات والإنذارات، كما يغيب لنفس الأسباب اللاعبون أمية المعايطة ومحمد شقرا والمدافع أيسر.
غياب الاحترافية يتجلى في مباراة الوحدات والفيصلي
تجلى افتقار الكرة الأردنية للاحترافية، عندما اضطر لاعبو فريقي الوحدات والفيصلي في سن 15، لتغيير ملابسهم في المدرجات وأمام الجميع، في ظل إغلاق غرف تغيير الملابس في ملعب الأمير محمد بالزرقاء، الذي استضاف مباراة الفريقين أول من أمس، في اطار منافسات دوري الناشئين.
خلع في كتف المحترف السنغالي في معان
كشفت صورة الاشعة التي تعرض لها المحترف السنغالي فال في فريق معان لكرة القدم، عن إصابته بخلع في الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام السلط.
ويعتزم نادي معان، إعادة الفحوصات للمحترف السنغالي، أملا في مشاركته في المباريات المقبلة.
كواليس النجوم
. الأندية عبرت عن سعادتها بقرار اتحاد كرة القدم، المتعلق بالإعفاءات المالية والإدارية، مؤكدة أن هذا القرار خدم تطلعاتها المستقبلية.. الأندية كانت سعيدة بقرار الإعفاء، وتمنت لو يستعجل الاتحاد في قضية إيجاد راع لمنافسات دوري المحترفين.. ملاحظة سلبية على الإعفاء كانت من أحد الأندية بسبب إعفاء اللاعبين المحرومين سلوكيا رغم حرمانهم لعدد من المباريات، فيما لم يتم إعفاء إنذارات اللاعبين، حيث غاب لاعبون عن مباريات جرت أخيرا، بسبب حصولهم على الإنذار الثالث، حيث يرى النادي أن الأولى بالاتحاد كان إلغاء الإنذارات، وهو أولى من اعفاء اللاعبين الموقوفين سلوكيا.
. عدد كبير من جمهور النادي الفيصلي، يتمنى على الإدارة العمل بكل جهد لاخماد المشاكل التي يعيشها النادي حاليا، معتبرا أن مصلحة النادي يجب أن تكون فوق كل المصالح الشخصية.. الجمهور خاصة البعيد عن التفاصيل التي تحدث، يبدي دهشته من الصراعات الإدارية والاستقالات والمناوشات، مطالبا بوضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات.
. جمهور سحاب والرمثا جلسوا إلى جانب بعضهم في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي، في مشهد يجسد الروح الرياضية العالية بين الطرفين... الجمهوران أكدا أن الظرف الذي تعيشه المنطقة يتوجب التعاضد والتكاتف.. هذه المبادرة من جمهور الفريقين لاقت الكثير من عبارات الاطراء.
. أحد اللاعبين كشف عن غضبه، بسبب تصريحات عضو إدارة يزعم فيها بوجود مؤامرات من قبل لاعبين في الفريق.
. المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، سيواجه منتخب استراليا بتصفيات كأس العالم يوم 21 الشهر المقبل، على ملعب في العاصمة الكويتية.. المنتخب الفلسطيني اختار الكويت لاجراء هذه المباراة... المنتخب الفلسطيني كان بامكانه اختيار العاصمة عمان لاجراء المباراة، لولا أن ستاد عمان سيكون مشغولا بنفس اليوم، بمباراة المنتخب الوطني مع نظيره السعودي بتصفيات المونديال أيضا.

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