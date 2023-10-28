Sunday, 29 October 2023 07:48 GMT

أبو خديجة تضمن ميدالية ثانية للملاكمة ببطولة آسيا للشباب

10/28/2023 11:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ضمنت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة ميس أبو خديجة، ثاني ميدالية أردنية بمنافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين، والتي تقام في العاصمة الكزخية أستانا بمشاركة 435 لاعب ولاعبة من 22 دولة.
وتمكنت أبو خديجة من التفوق على منافستها الفيتنامية تروك هان تران تي، ضمن منافسات البطولة الآسيوية (وزن تحت 57 كغم)، في الدور ربع النهائي، على أن تلتقي اللاعبة الأوزبكية إبروخيمجونوفا مشتاريبونو يوم غد لحساب نصف النهائي.
وتمكن عمر الحديدي في وقت سابق من ضمان أول ميدالية للمنتخب الوطني بالبطولة، بعد تجاوزه منافسه التايلندي ريتانان نويمانغ، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من وزن تحت 63.5 كغم، علما بأنه فاز في مواجهته السابقة على ايرنيست كي كو من هونغ كونغ في ثمن النهائي.
وودع اللاعب رازي حياصات المنافسات أمس، بعد خسارته أمام اللاعب ميرازاكير كوشاليف من قيرغيزستان، لينضم لقائمة المودعين من المنتخب وهم ماهر مشاعلة، عمر قريش، قيس عشيش، راشد حياصات وأوس عشيش، يامن فحماوي ونادين المناصير.
ويقود المنتخب الوطني المدرب عمر المجالي، ويعاونه كل من جهاد الزعبي، محمد حيمور والمدربة ريم الشمري.

MENAFN28102023000072011014ID1107323372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث