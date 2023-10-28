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العوضات.. نجم كروي يواجه خطر وداع الملاعب مبكرا

10/28/2023 11:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






يجمع الوسط الرياضي المحلي على أن لاعب المنتخب الوطني والوحدات لكرة القدم أنس العوضات، يعتبر أحد أفضل المواهب الكروية على الساحة المحلية هذه الأيام، لما يتمتع به اللاعب من إمكانيات ومهارات فنية عالية، إلى جانب بنيته الجسدية القوية، والتي يستطيع من خلالها الإطاحة بجميع المدافعين الذين يواجهونه، إضافة إلى سرعته التي لا يستطيع المدافع إيقافها.
ورغم هذه الموهبة المتميزة بشهادة الجميع، إلا أن العوضات بات مهددا بالرحيل مبكرا عن الملاعب، في حال لم يولي الجانب الذهني في التعامل مع المباريات والتدريبات الاهتمام اللازم الذي يتناسب مع لاعب بحجه.
وصعد العوضات لتمثيل الفريق الأول بالوحدات في الموسم الكروي 2017-2018، من دون أن يتم الاعتماد عليه كثيرا في ذلك الموسم لوجود لاعبين مميزين في الخط الأمامي وأصحاب خبرات، حيث كان يبلغ من العمر وقتها 19 عاما.
وسجل العوضات أول حضور له أمام جماهير الوحدات، عندما دخل بديلا في لقاء منشية بني حسن بالأسبوع الثامن من بطولة الدوري لموسم 2017-2018، وسجل هدفا هو الأول والوحيد له في ذلك الموسم، قبل أن تتم إعارته في الموسم 2020 لفريق الجزيرة، حيث برز نجما بتلك الفترة القصيرة، قبل أن يعود ويواصل تألقه مع فريقه الأم الوحدات، وتعتمد الأجهزة الفنية عليه لاعبا أساسيا في الفريق.
ويواجه العوضات باستمرار انتقادات من جماهير الوحدات، لعدم اتخاذه القرارات المناسبة في تعامله مع الكرة في الثلث الأخير من الملعب، في الوقت الذي يجد فيه عدد كبير من الجماهير في العوضات الحل الأفضل لهز شباك المنافسين أو منح زملائه الكرات المميزة، نظرا لإمكانياته التي يشيد بها الجميع.
ويعتقد عدد كبير من المتابعين، أن العوضات موهبة تستحق لفت النظر إليها، وأنها تستحق الاحتراف في أفضل الدوريات العربية والعالمية، إلا أن سوء اتخاذ القرار النهائي منه وتعامله مع الكرة في غالب الأحيان، يجعل الأمر معقدا بعض الشيئ، علما بأنه خاض تجربة احترافية قصيرة في الكويت مع فريق النصر مطلع العام الحالي.
وكان عدد من المدربين الذين أشرفوا على تدريبه في مسيرته واجهوا صعوبة في التعامل مع العوضات من الناحية السلوكية، نظرا لعدم تركيزه الكبير في التدريبات والمباريات، ومخالفة بعض التعليمات التي يقدمها له المدربون، علما بأن المدرب السابق لفريق الوحدات، البوسني داركو نيستوروفيتش، اصطدم معه في بعض التدريبات، قبل أن يتخذ الأخير قرار الاستقالة وعدم الاستمرار مع“الأخضر” بصورة مفاجئة.
وساهم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، في قيادة الوحدات للظفر بكأس السوبر مطلع العام الحالي على حساب الفيصلي، بعد أن دخل بديلا في مباراة الذهاب، وفريقه متأخر بالنتيجة بهدف دون رد، ليسجل هدف التعادل، ويساهم بالهدف الثاني، قبل أن يصنع هدف فريقه الوحيد في لقاء الإياب، ليكون هو النجم الأبرز في مبارتي“كلاسيكو السوبر” بحسب شهادة الغالبية.
وخرج العوضات بديلا في الشوط الثاني من مواجهة الوحدات والكهرباء مساء الثلاثاء ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بقرار فني من المدرب رشيد جابر، بعد عدم تقديم اللاعب مستوى طيبا خلال مشاركته، ليقوم العوضات بردة فعل غير جيدة عبرت عن عدم رضاه على قرار المدرب، والتي لم تعجب نفرا من جماهير الفريق التي شاهدته عن قرب، وقام بعدها زميله الحارس عبد الله الفاخوري بتهدئته قبل توجهه لغرفة الملابس وعدم متابعة اللقاء من دكة البدلاء.
وفي مباراة أمس أمام شباب الأردن التي انتهت بفوز الوحدات 2-0، غاب العوضات ولم يتواجد اسمه على كشف اللقاء.
وتتمنى جماهير الكرة المحلية عموما وجماهير الوحدات خصوصا، أن يتطور العوضات من الناحية الذهنية خوفا من ضياع موهبته التي تؤهله ليكون نجما أردنيا عربيا بارزا يشار إليه بالبنان.

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