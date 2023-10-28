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الإنجليزية واتحاد عمان يبلغان سلسلة نهائي سلة الناشئين

10/28/2023 11:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






بلغ فريقا الإنجليزية واتحاد عمان، الدور النهائي من بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بفوزهما على فريقي شباب بشرى (76-49) والأرثوذكسي (76-70)، في لقاءين أقيما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الدور نصف النهائي.
وبرز سعيد الخوالدة في المباراة التي حسمها الإنجليزية أمام شباب بشرى محققا“الدبل دبل” بتسجيله 15 نقطة و20 متابعة وتمريرتين وستيل و5 بلوك شوت بفاعلية 31، فيما كان عبدالله شتات اللاعب الأبرز من جانب شباب بشرى محققا“الدبل دبل” بتسجيله 36 نقطة و18 متابعة و3 ستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 39.
في المقابل، برز روحي الكيلاني في المباراة التي حسمها فريقه اتحاد عمان أمام الأرثوذكسي محققا“الدبل دبل” بتسجيله 15 نقطة و19 متابعة وتمريرتين وبلوك شوت بفاعلية 22، فيما كان عمر سلمان اللاعب الأبرز من جانب الأرثوذكسي بتسجيله 18 نقطة و6 متابعات و5 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 18.
وتنطلق يوم غد“سلسلة النهائي” التي تجمع بين اتحاد عمان والإنجليزية، ويحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين من إجمالي ثلاث مباريات مفترضة، فيما يلعب فريقا شباب بشرى والأرثوذكسي سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات أيضا لتحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية).

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