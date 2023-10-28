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الجعفري يحقق برونزية تاريخية في بطولة العالم للكراتيه

10/28/2023 11:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب ‏






حقق لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) يوم أمس أول ميدالية في تاريخ المشاركات الأردنية ببطولة العالم للكراتيه.
وأحرز الجعفري الميدالية البرونزية بفوزه على الياباني شيمادا ريكيتو 8-5.، علمت بأنه وصل إلى هذا الدور، بعد فوزه على اللاعب الكيني وامبوا كريستوفر 6-0 في ‏دور الـ64، في دور ‏الـ32 على اللاعب المقدوني بيتار ‏سباسنوفسكي بنتيجة 8-1.
وفاز الجعفري في دور الـ16 على اللاعب التركي أوغور أكتاس بنتيجة 9-3، قبل أن يخسر بالأفضلية ‏للاعب ‏الإيراني مهدي خوداباخشي بعد التعادل بنتيجة 4-4 في الدور ربع النهائي، واستطاع الفوز على ‏اللاعب ‏البوسني مهير 6-2 لينتقل ‏إلى المباراة الأخيرة نحو الميدالية البرونزية والتي جمعته مع الياباني ريكيتو.‏
ويتصدر الجعفري الترتيب العالمي لوزنه برصيد 4920 نقطة، ‏وحقق العام الحالي 3 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا في ماليزيا، ‏والدوري العالمي في المغرب واليابان، ونال برونزية ‏بالدوري العالمي في مصر.‏
وودع عفيف غيث البطولة أمس، بعد خسارته أمام اللاعب الكازاخستاني أميرالي ديدار 1-5، ليفقد فرصة نيل الميدالية البرونزية الثانية للأردن، ليحتل المركز الخامس.
ويراهن المنتخب الوطني للكراتيه اليوم على نيل الميدالية الذهبية أمام نظيره المنتخب المصري في نهائي منافسات القتال الجماعي.‏
ووصل المنتخب الوطني للقتال الجماعي إلى النهائي، بعد فوزه في جميع الأدوار دون خسارة نزال واحد، حيث فاز في الدور ‏الأول ‏على كوسوفو 3-0 ، وفي الثاني فاز على إيطاليا 3-0، وفي الدور ربع النهائي على سلوفاكيا 3-0 وفي نصف النهائي فاز ‏على ‏أذربيجان 3-0. ‏‎
على صعيد متصل، منحت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الحكم الدولي عبد الحفيظ عالية الوسام البرونزي بمناسبة مرور 10 أعوام ‏على عضويته في اللجنة.‏ ‎

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