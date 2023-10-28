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الخبرة ترجح كفة الوحدات على شباب الأردن.. والجليل يحقق فوزه الأول

10/28/2023 11:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






واصل فريق الوحدات عروضه الإيجابية وتغلب أمس على نظيره شباب الأردن بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024، في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي.
واستطاع الوحدات تسجيل الفوز الثاني له بعد فترة التوقف الدولي، بعد الفوز الاول على الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي، ليبقى“الأخضر” في وصافة ترتيب“المحترفين” وبرصيده 13 نقطة من 5 مباريات، مع تبقي مباراة مؤجلة له مع الحسين إربد (15 نقطة)، بينما تجمد الرصيد النقطي لفريق شباب الأردن عند 6 نقاط وفي المركز الثامن.
وتستكمل الجولة السادسة مساء اليوم، بلقاء يجمع بين الفيصلي والأهلي عند الساعة السابعة والنصف على ستاد عمان الدولي.
تشكيلة الفريقين
الوحدات: أحمد عبد الستار، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، محمود شوكت (محمد كحلان)، أحمد سمير، مهند أبو طه (حسان زحراوي)، صالح راتب (أحمد سريوة)، محمد موالي (خالد عصام)، وسيدريك هنري (مالك علان).
المدير الفني: رشيد جابر
شباب الأردن: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، كارلوس ألبيرتو، محمد طه (خالد أبو رياش)، فيصل أبو شنب، محمد أبو طه (ثائر الديرباني)، فضل هيكل، أحمد صبرة (أيهم هشام)، أويس زيادات، حمزة النعيم وعامر المجدوبة.
المدير الفني: محمود الحديد
الحكام: أحمد يعقوب حكما للساحة، المساعد الأول قيس خميس، المساعد الثاني مراد الذيبة وقيس الغوانمة حكما رابعا.
الإنذارات: مهند أبو طه (الوحدات) عامر المجدوبة (شباب الأردن)
سيناريو الأهداف
- رفع لاعب الوحدات محمد موالي كرة بالمقاس من الجهة اليمنى على قدم المهاجم العاجي سيدريك هنري، الذي وضع الكرة بيمينه من اللمسة الأولى، لترتطم بالقائم قبل دخولها المرمى (28).
- استلم لاعب الوحدات أحمد سريوة كرة من حدود منطقة الجزاء، ورواغ عددا من المدافعين قبل أن يضع الكرة بإتقان في أقصى الزاوية اليسرى الأرضية للجعيدي (70).
مغير السرحان 1 الجليل 2
إلى ذلك، حقق فريق الجليل أول فوز له بدوري المحترفين للموسم الحالي، بعد أن تخطى عقبة مستضيفه مغير السرحان بهدفين لهدف، في المباراة التي احتضنها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وتقدم الجليل بالنتيجة بعد مرور 8 دقائق على انطلاقة المباراة عبر اللاعب عبيدة النمارنة، قبل أن يعزز اللاعب ذاته النتيجة عند الدقيقة 14، فيما أحرز المدافع زيد أبو الريش هدف مغير السرحان الوحيد عند الدقيقة 46 من تسديدة قوية.
وتقدم الجليل بفضل فوزه 5 مراكز للأمام ووصل للمركز الخامس وبرصيده 7 نقاط، فيما تراجع مغير السرحان للمركز السادس والرصيد النقطي ذاته.
الأهلي - الفيصلي
على صعيد آخر، تتشابه ظروف الاهلاي والفيصلي قبل مواجهتهما المرتقبة الليلة، حيث حضر كل فريق من الخسارة في آخر مباراة خاضها سواء محلية للأهلي أو خارجية للفيصلي.
ويعي المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد، بأن الفوز في لقاء الليلة على حامل اللقب، يعني له الكثير ولكتيبته التي تبحث عن نفسها بعد جمع 4 نقاط فقط، أملا بالبقاء لموسم آخر بين الكبار.
ويعتمد رشاد في خياراته على كل من ربيع عز الدين، محمد دهشان، كوا فيفيان آسي، يزن الغرابلة، ماهر الشحري، يزن دهشان، بهاء الشملتي، سند جعارة، إبراهيم الجوابرة، خالد الدردور والبشير سيدي.
ويمني الفيصلي النفس في تكرار فوزه على الأهلي هذا الموسم وإعادة الروح لدى عناصر الفريق، بعد أن كان تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف في بطولة الدرع بافتتاح الموسم، والتي كانت حاسمة لـ“الأزرق” الذي حسم من خلالها اللقب قبل نهايتة البطولة بجولتين.
وتأمل جماهير الفيصلي في ظهور الفريق بصورة جيدة ومحو الصورة السلبية التي ظهر عليها مؤخرا، وتحديدا بعد خسارته من السد بسداسية، إذ يعتمد المدير الفني أحمد هايل على روح اللاعبين ودعم الجماهير في العودة للمسار الصحيح، وتحسين موقعه على سلم الترتيب بعد تراجعه للمركز الرابع خلال الجولتين الماضيتين.
ومن المتوقع أن يشرك هايل الليلة كلا من محمد العمواسي، محمد كلوب، مهند خير الله، أنس بني ياسين، ناثان مافيلا، عبيدة السمارنة، نزار الرشدان، خالد زكريا، أمين الشناينة، عارف الحاج ورزق بني هاني.

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