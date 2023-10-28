وفاة وإصابة بانفجار بويلر داخل مستشفى خاص في عمان

وفاة وإصابة بانفجار بويلر داخل مستشفى خاص في عمان
التاريخ
10/28/2023 11:28:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفي شخص وأصيب آخر اليوم السبت إثر انفجار بويلر داخل احد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان.
وأشار الأمن العام في بيان إلى أن الانفجار وقع أثناء أعمال صيانة، وتم فتح تحقيق في الحادثة.
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