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وفاة وإصابة بانفجار بويلر داخل مستشفى خاص في عمان

10/28/2023 11:28:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توفي شخص وأصيب آخر اليوم السبت إثر انفجار بويلر داخل احد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان.

وأشار الأمن العام في بيان إلى أن الانفجار وقع أثناء أعمال صيانة، وتم فتح تحقيق في الحادثة.


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