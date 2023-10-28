Sunday, 29 October 2023 07:47 GMT

جرائم إسرائيل.. والهرولة الغربية

10/28/2023 11:28:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. إبراهيم بدران






في يوم واحد، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على منازل الفلسطينيين في غزة في حرب إبادة جماعية فقتلت 420 شخصا بينهم 260 طفلا و140 امرأة و20 مسناً، وقصفت جنوب لبنان فقتلت اثنين من اللبنانيين، وفي ذات اليوم قصفت مطار دمشق ومطار حلب واخرجتهما من الخدمة وقتلت 3 أشخاص، وكذلك قصفت معبر رفح وجرحت عدداً من الجنود المصريين على باب المعبر واغتالت 4 وأسرت 35 من شباب المقاومة في الضفة الغربية، وما يزال المشهد يتكرر دون توقف.الأمر الذي يفضح عدوانية إسرائيل العمياء تجاه الدول العربية.
وخلال أيام هرع رئيس وزراء بريطانيا الذي يرفض وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ومستشار المانيا الذي يتهم حماس بالنازية، ليتبعهما فيما بعد رئيس فرنسا، ويسبقهم رئيس الولايات المتحدة الأميركية، مصحوبين بالاسلحة والأموال والمعدات والبوارج وحاملات الطائرات وقادة الجيوش والخبراء العسكريين والجنود، وجميعهم يتباكون بدموع التماسيح، ويعلنون تضامنهم مع إسرائيل. اما الخسائر والضحايا والشهداء الفلسطينيون الذين كانوا يتساقطون يوميا منذ 75 سنة فلا ذكرلهم. أما تدمير البيوت في الضفة الغربية، وهي أرض محتلة بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من المنظمات، وسلب المقدسيين مساكنهم، دون أي نشاط يذكر لحماس، ومصادرة الأراضي وتقطيع أوصال الضفة الغربية بـ 576 حاجزا، فهذه لا تعني شيئاً لأميركا وحلفائها. تماما كما كان قتل 1.3 مليون عراقي ونصف مليون أفغاني في الغزو الأميركي الأوروبي. اما ماكرون الذي قتلت بلاده 5 ملايين جزائري فقد دعا إلى تشكيل تحالف دولي ضد حماس دون أن تعنيه ما قامت به وما تزال تقوم به إسرائيل من إرهاب دولة وفظائع وجرائم ضد الإنسانية. وهذا يستدعي من كل عربي بل وكل مواطن في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية أن يدرك خطورة الوحشية الاستعمارية التي ما تزال متغلغلة في العقل الغربي الرسمي وازدواجية المعايير لدى أوروبا وأميركا.
ويبقى السؤال الكبير لماذا؟ هناك اسباب رئيسية خمسة لهذه الهرولة المسعورة الأول: ان إسرائيل ومن خلال دعم اللوبي الصهيوني ورقة انتخابية مهمة في أوروبا وأميركا. الثانية ان إسرائيل كمشروع استعماري غربي عملت على اقامته بكل الوسائل غير القانونية بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وهذه الدول وتبعتها المانيا حرصت على تزويد إسرائيل بالمال والتكنولوجيا والسلاح إضافة إلى التغطية عليها في المحافل الدولية من خلال استعمال حق الفيتو، إذا كان هناك ادانة لإسرائيل. وكانت فرنسا أول من زود إسرائيل بالتكنولوجيا النووية بانشاء مفاعل ديمونة عام 1958 الثالث: ان نجاح المقاومة الفلسطينية بمباغتة إسرائيل وتكبيدها خسائر غير مسبوقة بلغت حتى اليوم 1600 قتيل من مدنيين وعسكريين إضافة إلى 4000 من الجرحى و232 من الأسرى، وارتباك الجيش الإسرائيلي رغم ما لديه من تكنولوجيا ورغم محاصرة غزة منذ 16 عاما، هذا النجاح أحيا الأمل والثقة لدى الجماهير العربية الرافضة للعدوانية الإسرائيلية والإنحيازية الغربية بأنه بالإمكان ايقاع الهزائم بجيش الاحتلال، الذي أشاع الرعب لدى العرب بهزيمته لثلاثة جيوش عربية في حرب 1967. فجاءت عملية طوفان الأقصى لتكسر تلك الهالة الاسطورية الزائفة. الرابع أن الآمال التي استعادتها الجماهير العربية قد تكون بداية لربيع جديد يعيد للعمل المشترك والتضامن العربي جاذبيته التي خبت نتيجة للهزائم والاخفاقات المتتالية، ويدفع الى مزيد من التماسك والتكتل العربي، وهوما لا يريده المعسكر الغربي باعتباره، الأشد استغلالاً لموارد المنطقة اقتصاديا واستراتيجيا. ان استعادة المنطقة العربية الثقة البينية واستقرارها وخروجها من حالة التفكك والتبعثر والذي كان لإسرائيل وسيبقى دور كبير فيها، سوف يخرج المنطقة من التبعية غيرالمباشرة للدول الأجنبية وخاصة الدول الخمس. الخامس غياب الفعل العربي الجاد والإكتفاء بالكلاميات التقليدية.
لقد أصاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيرش، رغم احتجاج إسرائيل، حين قال في مجلس الأمن في 24/10/2023 (( ان الهجمات التي قامت بها حماس لم تأت من فراغ، ولكنها نتيجة احتلال دام 56 عاماً وان هذه الهجمات لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تواجهه غزة)). وأضاف ((لا بد من وقف اطلاق نار انساني في غزة)) واعرب عن ((قلقه العميق بسبب الانتهاكات الواضحة للقانون الانساني والدولي)). هل يعقل ولما يزيد على 23 يوما أن يبقى قطاع غزة بسكانه الـ 2.3 مليون ومرافقه ومؤسساته تحت القصف الجوي والبري العنيف ويمنع عنه الماء والغذاء والدواء والوقود ويحاصر من البر والبحر والجوولا تتحرك دولة أومجموعة دول لمساعدته ولا الأمم المتحدة لوقف الهجوم والحصار؟
إن إسرائيل في حربها على قطاع غزة وما تقوم به من أعمال إجرامية يومية في الضفة الغربية ترتكب خمساً من الجرائم مكتملة الاركان من الناحية القانونية. الأولى: الإبادة الجماعية ممثلة بقطع المياه والغذاء والدواء والوقود عن القطاع لأن المتأثرين بهذا القرار هم كامل سكان القطاع من مختلف الاعمار الثانية: العقاب الجماعي والذي تمثله حملات تدمير المباني السكنية بشكل متواصل. الثالثة: التهجير القسرى حيث تجبر إسرائيل المواطنين في غزة على هجرة بيوتهم تحت التهديد بالموت. الرابعة: الاستهداف العشوائي للمدنيين من خلال القصف المتواصل على المناطق غير العسكرية. واستهداف المدارس والمستشفيات والمدنيين الذين التجأوا اليها. الخامسة: قتل الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية والعقاب الجماعي من خلال تدمير منازل الشباب المقاومين للاحتلال.
لقد عبر الملك عبدالله الثاني بقوة ووضوح عن شناعة هذه الجرائم، وطالب بالوقف الفوري للحرب، وادخال المعونات الى غزة دون عوائق. وفي نفس الوقت نبّة العالم الى خطورة تفاقم الأوضاع في المنطقة بأسرها، وان ((لا حل لهذه المأساة الا بالرجوع الى اصل المشكلة وهوحل القضية الففلسطينية واقامة الدول الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية)). ولكن الغرب لا يريد للمنطقة ان تنعم بالاستقرار. وهنا على الدول العربية ان تخرج من ليونتها وتضغط بقوة على الدول الأوروبية الاربعة وأميركا وتستخدم كل الادوات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية والقانونية، والعلاقات مع الصين ومع روسيا ومع الدول الاسلامية والدول المؤيدة للحق الفلسطيني في هذا الضغط لتحقيق الأمن والإستقرار للجميع. ان قراءة المستقبل تبين بوضوح ان دول المنطقة مهددة بالتمدد الإسرائيلي تحت المظلة الغربية حتى لو بدا هذا التمدد ساكنا وناعما بين حين وآخر.

MENAFN28102023000072011014ID1107323366

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث