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عدم استقرار جوي وتساقط أمطار

10/28/2023 11:28:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تبقى المملكة اليوم، تحت تأثير عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات في أماكن متفرقة، قد تكون غزيرة أحيانا في الجنوب، يصحبها الرعد وتساقط البرد، ما قد يؤدي لتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ غدا، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع بقاء فرصة لهطول زخات في أماكن مختلفة بخاصة في الجنوب، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويطرأ بعد غد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا مع طقس معتدل بوجه عام، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر على أماكن متفرقة من المملكة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
الى ذلك، اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، على جاهزية الوزارة لفصل الشتاء، داعيا لمراجعة خطط العمل التي وضعت بعد انتهاء الشتاء الماضي، للتأكد من إنجازها وفق البرنامج المقر سابقا.
وأشار أبو السمن، خلال تفقده غرفة العمليات الرئيسة بالوزارة إلى ضرورة التأكد من جاهزية الآليات ووسائل الاتصال، وتجهيز غرف العمليات في المحافظات والألوية، بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسة بالمركز.
وقال، إن الوزارة اعتمدت خطة خاصة لكل مديرية ومكتب أشغال، وخطة طوارئ مشتركة للجوء إليها في حالة حدوث طوارئ، تفوق إمكانيات كل محافظة، وربط مركز الوزارة إلكترونيا بغرف العمليات في المحافظات، بما يؤدي الى تتبع الآليات العاملة في الميدان.
وأكد أهمية التنسق المستمر مع المركز الوطني للأزمات، والحكام الإداريين، ومديرية الأمن العام، وأمانة عمان الكبرى والبلديات، والقوات المسلحة.
واستمع أبو السمن في الاجتماع، الى عرض حول خطط الطوارئ في المركز والمديريات، وواجبات ومهام الوزارة في الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى استعراض جاهزية غرف العمليات الفرعية البالغة 14 غرفة موزعة على جميع المحافظات ولواءي الرمثا والبتراء.-(بترا)

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