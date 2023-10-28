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80 ألف متقدم لـتكميلية التوجيهي

10/28/2023 11:28:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاشتراك في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2023 نحو 80 ألف طالب وطالبة.
وكانت الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلبات الاشتراك والتي بدأت في 11 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، قد انتهت يوم الخميس الماضي، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة الدكتور محمد شحادة.
وأوضح شحادة في تصريح لـ"الغد" أمس، أن لجنة الامتحان العام في الوزارة ستدرس تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية، وفي حال تم اتخاذ قرار بالتمديد فإنها ستكون الفرصة الأخيرة.
وأضاف أن الدفع الإلكتروني ما يزال متاحا لمن سجلوا في فترة التسجيل الماضية ولم يستكملوا عملية الدفع.
وأكد أن الوزارة ستعلن عن جدول الدورة التكميلية خلال الأسبوعين المقبلين كحد أقصى، لافتًا إلى أن الامتحان سيعقد في نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وجدد تأكيده بأن الامتحان التكميلي، يعد امتدادا للامتحان العام، وبالتالي سيطبق ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، على الدورة التكميلية أيضا.
وأوضح أن الوزارة ستقوم بتوفير الآلة الحاسبة ليتم استخدامها في المباحث التي تتطلب ذلك، كما جرى في الدورة الماضية.


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