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هل سيفلت الاحتلال من العقاب لاستخدامه أسلحة محرمة وقتله للمدنيين في غزة؟

10/28/2023 11:28:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
موفق كمال






رجح خبيران في القانون الإنساني والدولي والنزاعات المسلحة وجرائم الحرب، وخبير عسكري، بأن الاحتلال الصهيوني سيفلت من أي عقاب أممي، على ما ارتكبه من مجازر بحق أهالي قطاع غزة في حربه الإجرامية القائمة حاليا هناك.
ومن أبرز ما ارتكبه الاحتلال من جرائم في غزة، قتل المدنيين وتدمير المنشآت الخدمية والمرافق العامة والمساكن، باستخدام صواريخ وأسلحة ومتفجرات محرمة دوليا.
خبير الدراسات الدفاعية اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار، بين أن قوات العدو الصهيوني، تستخدم أكثر القذائف والأسلحة المحرمة دوليا في قصفها على غزة، وهذه الأسلحة هي من إنتاج مصانع الحرب الأميركية والصهيونية، زودت بها أميركا قوات الكيان، ومنها Therobaric ، والقنابل الفراغية bomb vacuum ، وقنابل جدام وقنابل BUNKER BUSTER، المخصصة لهدم الأنفاق والأماكن المحصنة تحت الأرض.
وأشار أبو نوار، إلى أن القنابل الفراغية، مختصة بهدم الأبنية وقتل ما بداخلها، بالإضافة لاستخدام الاحتلال، قنابل تحتوي على مادة الفسفور الأبيض الحارقة ذات الدخان الأبيض، واليورانيوم المنضب، بهدف اختراق التحصينات وزيادة قوة الانفجار.
وأضاف أبو نوار لـ"الغد"، أنه يتوجب على المحاكم الدولية والمنظمات ذات الصلة بحماية المدنيين، توثيق جرائم الحرب المرتكبة في القطاع، بخاصة وأن الاحتلال الصهيوني، يستهدف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال هجماته العدوانية على غزة، لطمس الحقائق، كونهم الفئة الوحيدة القادرة على توثيق جرائمه.
وبشأن الملاحقة الدولية لمرتكبي جرائم الحرب من الصهاينة، أوضح الناشط الحقوقي الزميل يحيى شقير، أن هناك 20 اتفاقية دولية لمنع استخدام أنواع من الأسلحة أو القنابل المحرمة دوليا، بما فيها الكيماوية، والسامة والبيولوجية، والألغام ضد الأفراد، والليزر الذي يتسبب بالعمّى.
وأشار شقير، إلى أنه من أهم مبادئ النزاعات المسلحة، التفريق بين الهدفين العسكري والمدني، والأهداف العسكرية والمنشآت المدنية، وفي حال عدم وضوح الهدف هل هو عسكري أو مدني، فإنه يعتبر مدنيا لا يجوز الاعتداء عليه.
وعن الجهات المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب، بحسب شقير، فهم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهي مختصة بجرائم الحرب والنزاعات المسلحة، ومن ضمن القضايا التي تنظر فيها، قضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وأوضح شقير، بأن السلطة الوطنية عضو في هذه المحكمة منذ العام 2015، بينما كيان الاحتلال ليس عضوا فيها، ليكون خارج دائرة الرقابة في قصفه للمدنيين والأهداف المدنية، كما يجري حاليا في عدوانه على غزة، إذ قدمت فلسطين شكوى للمحكمة الجنائية حول مقتل أبو عاقلة، وقررت المحكمة اختصاصها في النظر بالشكوى، بخاصة وأن الجريمة ارتكبت على يد الاحتلال وفي أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وهناك نوع من المحاكم الدولية، يكون أمام قضاء الدول التي يتيح قانونها محاكمة أي متهم بجرائم الحرب، حتى لو كان المتهم أو الضحية من خارج الدولة التي يتيح قانونها محاكمة مجرمي الحرب.
ومن ضمن تلك الدول: إسبانيا، بريطانيا، الدنمارك وألمانيا، مشيرا إلى أن أحكاما بالحبس مدى الحياة، أصدرها القضاء الألماني بحق لاجئين اثنين من الجنسية السورية، كانا قد مارسا جرائم حرب على الأراضي السورية.
وعن النوع الثالث من المحاكم، هو محكم جنائية دولية مشكلة بقرار من مجلس الأمن، للجرائم التي تضر بالسلم والأمن الدوليين، مثل المحكمة الجنائية الدولية المشكلة بجرائم الحرب المرتكبة في رواندا، والمحكمة الجنائية الدولية المشكلة بجرائم الحرب المرتكبة في يوغسلافيا.
وأشار شقير إلى أنه من غير المتصور، أن يشكل مجلس الأمن محكمة جنائية لملاحقة مجرمي الحرب في العدوان على غزة، كون الولايات المتحدة الأميركية لها حق الفيتو في مجلس الأمن، وتشكل درعا لحماية جرائم الحرب العدوانية للاحتلال على غزة، أو ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
ويؤيده بذلك، عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله للعلوم السياسية والدراسات الدولية د. حسن المومني، الذي يرى بأن توثيق جرائم الحرب، كجريمة قصف المستشفى المعمداني، حسب القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمعنى، إذ أن هذا القانون يحرم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بل ويؤكد حمايتهم.
والتوثيق يبدأ بمتابعة منظمات معنية بالأمر مثل: الصليب الأحمر و"هيومن رايتس ووتش"، أو عن طريق رفع دعاوى يتقدم بها أهالي الضحايا أو ذووهم، وبعدها يبدأ التأكد من الشكاوى، ولا بد من الإشارة إلى أن هناك منظمات تذهب ضحية الواقع السياسي للدول المؤثرة في النظام الدولي، قد تتجاهل وتوفر حماية لبلد معين.
وأشار إلى أن البعد السياسي يؤثر على المنظمات الدولية، وتطبيق القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن فشل مجلس الأمن بإصدار قرار توافقي يتعلق بالحرب على غزة، ما هو إلا دليل سيطرة دول كبرى على الأمر.
وفي ظل هذه الحماية المتوافرة للاحتلال سياسيا ودبلوماسيا وازدواجية المعايير، فالاحتلال سيفلت من العقوبة الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب. يذكر، أن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب معاناة في الحماية الدولية، بسبب ازدواجية المعايير وعدم فاعلية المؤسسات الدولية المعنية بذلك.

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