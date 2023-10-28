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لماذا يتردد الاحتلال في فتح أكثر من جبهة؟

10/28/2023 11:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






أكد خبراء ومحللون عسكريون وسياسيون، أن لدى كيان العدو الصهيوني، مخاوف من أن يتحول عدوانه البرّي الذي يشنّه على قطاع غزة، إلى حرب إقليمية تشارك فيها جماعات مسلّحة، وقد يتعدى ذلك إلى دخول دول في المنطقة إلى الحرب.
وشددوا في تصريحات لـ"الغد"، على أن هذا الكيان، لا يستطيع القتال على جبهات عدة في الآن ذاته، وهو ما استدعى انتشار قوات عسكرية أميركية في المنطقة، مبينين أنه الى جانب داعمه الأميركي، متخوف من فتح جبهات أخرى في شمال فلسطين المحتلة.
ومؤخرا، استبعد تقرير للعدو، من أن تتمكن قواته الاحتلالية، من الانتصار على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) - على الأقل - في الوقت الحالي.
وقال التقرير الذي أعده الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة "معاريف" العبرية دورون متسا، "في الواقع، علّقت إسرائيل (وهذا صحيح) الحرب البرية في قطاع غزة. ومن المؤكد أن الضغوط الأميركية وقضية المختطفين لها تأثير في ذلك، لكن الأمر أعقد بكثير. فالسبب الرئيس لتأجيل التحرك البري، ينبع من الإدراك الذي يتخلل كل يوم يمر، بأن محاولة تصوير الحرب على أنها صراع محلي بين العدو الصهيوني وحماس قد فشلت، وأنها نهاية حرب إقليمية واسعة النطاق، لها آثار دولية".
وفي هذا السياق، قال الفريق الركن المتقاعد العين د. غازي الطيب، إن خشية العدو من حرب إقليمية، تعود إلى أن هذا النوع من الحروب يعني اشتراك أطراف أكثر فيها.
وأضاف الطيب أن العدو الصهيوني، عندما وضع إستراتيجيته في أربعينيات القرن الماضي قبل تأسيس ما يسمى بـ"الكيان الصهيوني"، أكدت أنها يجب أن تكون أقوى من الدول العربية مجتمعة، مشيرا إلى أنها "تملك القوة لسوء الحظ، بصرف النظر عن عدد جنودها. هي تملك التكنولوجيا والطائرات والمجال البحري". وبين أن جيش الكيان الصهيوني يهتم بقوة النار وكثافتها وهذا شيء مهم جدا في أي عملية عسكرية.
وقال إن النظرة الإستراتيجية لقوات العدو الصهيوني، هي أن يكون أقوى من الدول العربية مجتمعة، لكنه يخشى الحرب الإقليمية، بمعنى دخول تركيا وإيران على الخط، بالإضافة إلى دخول مجموعات مسلّحة أخرى وجيوش عربية، يمكن أن تضطر للاشتراك في الحرب.
وأكد الطيب أن هذا هو تخوف العدو، لافتا إلى أن ما يحدث في غزة، هو محاولة انفراد كاملة بالمقاومة هناك، والتي وصلت إلى مصطلح المعادلة الصفرية، وهي أن "حماس" لا تقبل بوجود هذا العدو، والعدو لا يقبل بوجود "حماس".
وأشار إلى أن الانتشار العسكري الأميركي وقواعد القوات الأميركية الموجودة في دول عربية حول كيان العدو، يعني أنه لن يجري الاعتماد على قوات العدو كركيزة للغرب، مضيفا أن "واشنطن تدافع عن مصالحها وكذلك بريطانيا، ولن يجري الاعتماد على هذا الكيان الاحتلالي في الحرب".
وأكد الطيب أن الولايات المتحدة، هي القائد الفعلي للحرب، وكيان الاحتلال يهيئ الوسيلة لتنفيذ الخطط الأميركية في المنطقة. واعتبر بأن المعادلة الصفرية، هي من تلغي وجود العدو الصهيوني، مع وجود قوات أميركية تعمل على التخطيط للحرب، معتقدا بأن تدخّل دول إقليمية في الصراع، قد يجرّ روسيا أيضا إلى المنطقة، نظرا لامتلاكها قواعد في سورية، وسيكون الكيان الصهيوني حينها الأضعف في المعادلة، خصوصا وأنه "حساس للقوة البشرية"، ويعتمد على التكنولوجيا والأسلحة المتطورة أكثر من اعتماده على الجنود.
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إن الكيان الصهيوني يمتلك مخاوف معقّدة من الحرب الإقليمية، لأنها ستكون متعددة الجبهات، وبشكل خاص الجبهة السورية واللبنانية.
وأضاف شنيكات، أن كل ضغط العدو الحالي، هو للتخلص من جنوب قطاع غزة، وتركيز جهوده على جبهة واحدة، والدفع باتجاه استسلام هذه المنطقة للذهاب إلى منطقة أخرى.
وقال إن أي توزيع للجبهات، يعني توزيع الجنود على أكثر من جبهة، وربما الذهاب إلى جبهات بعيدة، فالدخول في سورية ولبنان، يعني الدخول في العراق ومع إيران، في ظل تعدد الجبهات، وأن هناك صعوبة في الانتصار بجبهة واحدة، فكيف الانتصار في عدة جبهات.
من جانبه، أكد أستاذ الاجتماع السياسي في الجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أن أسباب خشية الكيان الصهيوني من الحرب البرية، مرده ما قد يتداعى بعدها ويذهب إلى حرب إقليمية، قد تنفجر في أي لحظة.
وقال الماضي، إن ذلك يعني بأن هناك مزيدا من عدم القبول للكيان الصهيوني وسط بيئة إقليمية تحيط به، فالكيان الصهيوني تعب في الأعوام الأخيرة خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحكومات، كي يتمكن من ترتيب أوضاعه السياسية، وقبوله في المنطقة، ما أسهم بجعله عنصرا مرغوبا فيه، ويمكن للنظام الرسمي الإقليمي التعامل معه.
وأضاف، عندما تتوسع الحرب وتتحول إلى إقليمية، فسيكون هناك ارتدادات سلبية على الكيان، وبالتالي سيخسر الكثير مما يعتقد بانه كسبه في المنطقة.
واعتبر الماضي أن الحرب الإقليمية ستجعل دولا عربية بنت مع الكيان الصهيوني علاقات جيدة وتطبيعية، تكتشف الحقيقة، خصوصا وأن هذه الدول لا تستطيع الوقوف مع الكيان علنا ضد أي جهة من الجهات التي تقارعه، أكانت حركات وطنية فلسطينية، أو إذا تدخل حزب الله الذي يعد من أهم الأذرع العسكرية لإيران.
وقال الماضي "أعتقد بأن إيران وحزب الله، أهدافهما مختلفة عن أهداف حماس والمقاومة الفلسطينية في المنطقة".
وأكد الخبير السياسي أن الكيان يخشى من تبعات التأثيرات النفسية على "مجتمعه"، ويضع البعد النفسي أمام عينيه، في ظل كثرة مصادر التوتر في الإقليم، ما سيلقي بتأثيرات قاتمة على مستقبله وأمنه وأمن أي دولة تحاول إدراجه على خانة الدولة الصديقة.
واعتبر الماضي أن الحرب الإقليمية ستزيد من الشق البيني في المنطقة العربية، بين الشعوب وحكوماتها، عدا عما سيتبع ذلك من خسائر مالية كبيرة جدا، ما سيضع الكيان الصهيوني في مواجهة المواقف الأخلاقية مع العالم، برغم أن العالم داعم له.

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