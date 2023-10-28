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قرار الجمعية العامة.. صفعة للانحياز الغربي ونجاح للدبلوماسية الأردنية

10/28/2023 11:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






شكّل القرار العربي الذي صوتت عليه أغلبية الثلثين في الجلسة الطارئة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس الجمعة، إعادة اعتبار للقانون الإنساني الدولي في جهد دبلوماسي أردني غير مسبوق، بالرغم من تمسك العديد من الدول الغربية والأوروبية بموقفها المنحاز من الحرب على غزة.
مشروع القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة دائمة العضوية، وإن كان لا يحظى "بقوة القانون الدولي وبقوة قرارات مجلس الأمن"، إلا أن صدوره من الجمعية العامة، يعد "صفعة" للانحياز الغربي من جهة، بحسب مراقبين وخبراء في القانون الدولي، كما أن القرار صدر عن "مرجعية دولية للقرارات الدولية، وأكبر تجمع دولي يهتم بتنفيذ مقاصد الأمم المتحدة بصون الأمن والسلم الدوليين."
وفي هذا الصدد، يرى الخبير الحقوقي المختص في مواثيق الأمم المتحدة كمال المشرقي، أن أهمية هذا القرار، تأتي بعد فشل مجلس الأمن ولأربع مرات سابقة، بالاضطلاع بدوره بالتصويت على قرار ملزم بحماية المدنيين في غزة، حيث كان الفيتو حاضرا وحال ذلك دون أن يرى هذا القرار النور.
وبين المشرقي لـ"الغد"، بأن الإجراء السريع الذي أتاحه ميثاق الأمم المتحدة، وبادر الأردن إلى استخدامه عبر تقديم مشروع القرار باسم المجموعة العربية، جاء تجسيدا لتفعيل القرار 377 (د- 5) (متحدّون من أجل السلام) الصادر عن الجمعية العامة في العام 1950، والذي يعتبر أداة نوعية للأمم المتحدة وأعضائها، في حال فشل مجلس الأمن باتخاذ قرار، فإن الجمعية العامة تقوم بدورها في صون الأمن والسلم الدوليين.
وينص القرار 377، "على أنه في حال إخفاق مجلس الأمن، بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية، في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة، وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية من أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين. وإذا لم يحدث هذا في وقت انعقاد جلسة الجمعية العامة، يمكن عقد جلسة طارئة وفق آلية الجلسة الخاصة الطارئة."
ويرى المشرقي أن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر في هذه الحالة، والتقدم بتوصيات مناسبة للأعضاء "من أجل اتخاذ تدابير جماعية"، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة في حالة الإخلال بالسلم أو وقع عمل من أعمال العدوان، وذلك لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه."
ويتيح ميثاق الأمم المتحدة، أيضا، وفقا للمشرقي عقد دورة استثنائية طارئة خلال 24 ساعة من الطلب في حال لم تكن الجمعية العامة منعقدة، وتنعقد مثل هذه الدورة الاستثنائية إذا ما طلب عقدها، أي سبعة أعضاء في مجلس الأمن أو أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وشدد المشرقي على أن هذا القرار "يمهد لمرحلة جديدة في صون وحماية وتحصين القاعدة القانونية الدولية من جانب صون الأمن والسلم الدوليين، والتصدي للجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وكذلك الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الأطفال والنساء والمدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة."
كما أنه يمهد الطريق للمساءلة الدولية، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة وللقانون الدولي الإنساني.
أما عن آلية التنفيذ، فبيّن المشرقي أنه بالرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة نص على أن التنفيذ يكون بيد مجلس الأمن مباشرة، إلا أن الجمعية العامة لديها من الأدوات الكافية لتحويل هذا النوع من القرارات إلى "قاعدة قانونية دولية" تعتمد أصلا على العرف الدولي".
وأضاف أن "الجمعية العامة لديها القدرة على استخدام هذا القرار للحد من قرارات أخرى تتعلق بالحصار الاقتصادي أو غيرها من القضايا، بالإضافة إلى إثارة الرأي العام العالمي، حيث إن هذه الجمعية تمثل أكبر تجمع دولي ويتمثل بـ193 دولة عضوا بشكل دائم، عدا الدول التي لا تتمتع بعضوية كاملة."
وتستطيع الجمعية العامة من خلال قراراتها، وفقا للمشرقي، الحد من بيع أو شراء الأسلحة إلى دولة الاحتلال.
وقال: "صحيح أن الجمعية ليست أداة تنفيذ، لكن ما جرى هو إعادة الاعتبار لإشاعة ثقافة احترام المبادئ الإنسانية على مستوى عالمي، ومثل هذه القرارات ستنتج نتائج على الأرض يمكن إثارتها محليا ودوليا."
ونوّه بأنه في مرحلة لاحقة، يمكن الاستفادة بشكل واضح من هذا النوع من القرارات، بإحالة هذه الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا: "من الممكن محاسبة كل القادة العسكريين للكيان الصهيوني، وإحالتهم إلى القضاء الدولي بموجب هذا القرار."
ولا يعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه، حيث تمت الاستفادة من قرارات سابقة للجمعية العامة للجوء إلى محكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الدولية، كما حصل في العام 2004، حيث صوتت 150 دولة عضوا في الجمعية العامة في الأمم المتحدة على "هدم جدار الفصل العنصري"، حيث استخدم للضغط على دولة الاحتلال في المحافل الدولية، وكذلك أمام محكمة العدل الدولية، حيث نجحت هيئة من المحامين يترأسها المحامي أنيس قاسم آنذاك، باستصدار رأي استشاري من محكمة العدل العليا، الذي أكد على عدم شرعية الجدار.
وتم التصويت على القرار في الجلسة رقم 39 للجمعية العامة ضمن استئناف أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، حيث قرر رئيس الجمعية العامة استئناف أعمالها بطلب من الأردن، وعقدت أولى جلسات هذه الدورة في نيسان (إبريل) 1997 بناء على طلب تقدم به ممثل دولة قطر آنذاك، وحملت عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة."
ويبدو أن جولات وصولات قادها الأردن نجحت في كسب التأييد للقرار، في ظل طرح كندا مشروع قرار لتعديل المقترح الأردني، إذ نص المشروع الكندي، بحسب الوثيقة المعتمدة، على إضافة "شجب وإدانة الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وأخذ الرهائن والمطالبة بسلامة الرهائن ورفاههم ومعاملتهم معاملة إنسانية امتثالا للقانون الدولي مع الدعوة إلى الإفراج الفوري عنهم وبلا قيد أو شرط."
وفشل المقترح الكندي في الفوز بثلثي أغلبية الأصوات، وبواقع تأييد 88 دولة، ورفض 55 دولة مقابل امتناع 33 دولة، إلا أن القرار العربي حظي بتصويت 120 دولة ورفض 14 وامتناع 45 دولة عن التصويت.
ونص القرار المعتمد، على 13 بندا، من أهمها الدعوة إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية"، ومطالبة جميع "الأطراف بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي"، و"إتاحة الوصول الفوري والكامل والمستدام والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية".
كما نص على "إلغاء الأمر الصادر عن إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بإخلاء المدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الواقعة شمال غزة بالانتقال إلى جنوب غزة"، ورفض النقل "القسري" للفلسطينيين في غزة، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين رهن الاحتجاز."
وأكد مسؤول قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومان رايتس ووتش، لويس شاربونو في تعليق نشره عشية التصويت على أهمية القرار وتحرك الجمعية العامة تجاه غزة، وإن كان أي قرار سيصدر غير ملزم قانونا، لكنه حتما يمكن أن يكون له وزن سياسي.
وقال شاربونو، بأنه يُمكن للجمعيّة أيضا أن تعرب عن قلقها من وقوع المزيد من الفظائع من خلال دعوة المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، وغيره من خبراء الأمم المتحدة، إلى تقديم إحاطة للدول الأعضاء، مؤكدا أنه يتعين على الدول الأعضاء أيضا تأكيد أهميّة "المحكمة الجنائيّة الدوليّة" في تحقيق عدالة غير منحازة.
وفي السياق ذاته، أظهرت مداخلات الدول الأعضاء ممن طلبت التعليق عقب التصويت على القرار، حالة "السخط الواضح" على القرار، خاصة من الدول التي رفضت التصويت عليه مثل ألمانيا.
إلى ذلك، انعكس "الانحياز الغربي منذ بدء عملية طوفان الأقصى على عملية تصويت الأعضاء في الجمعية العامة الجمعة، خاصة لدول كندا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا على سبيل المثال، وبالرغم من تصويت فرنسا لصالح القرار، فإن الدول التي امتنعت عن التصويت أو التي رفضت، وحتى غالبية الدول الغربية التي صوتت، اعتبرت أن هناك عيوبا واضحة شابت القرار، لخلّوه من مسألتين أساسيتين، بحسب رصد "الغد"، لعدد من كلمات مندوبي الدول الأعضاء في أعقاب التصويت.
وتمثلت المسألتان، بعدم "إدانة هجوم حماس" في السابع من تشرين الأول، وعدم التأكيد على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بحسب القانون الدولي".
فمثلا، أكدت بلجيكا أن تصويتها على القرار جاء بسبب الوضع الإنساني في غزة، وأن هناك قصورا في القرار يتعلق بعدم التنديد بأعمال "حماس الإرهابية"، قائلة في الوقت ذاته، بأنها لا تؤيد الحصار والنزوح القسري، وداعية إلى ضرورة إطلاق "سراح الأبرياء بشكل عاجل وفوري."
في الوقت ذاته، أظهرت ألمانيا، بحسب كلمة المندوبة الدائمة لها في الجمعية العامة، موقفها الرافض بشدة للقرار، والذي انعكس على التصويت "بالامتناع"، حيث قالت إنه "يوم صعب على الجمعية العامة"، ومعتبرة أن "إسرائيل" وقعت "ضحية هجمة إرهابية لأكثر من 3 أسابيع"، وأن ألمانيا تعتبر "أمن إسرائيل أمرا لا يمكن التفاوض عليه".
وفيما أعربت ألمانيا عن شكرها للجهد الأردني، رأت بأن القرار ركز على الاحتياجات الإنسانية، وأن النص فيه عيوب خطرة من أهمها "عدم إدانة حماس".
وجاء تصويت فرنسا من بين المواقف الاستثنائية لصالح القرار من الدول الداعمة لإسرائيل، حيث قالت إنه "لا شيء يبرر معاناة المدنيين"، مؤيدة القرار لما تضمنه من الدعوة إلى "هدنة إنسانية بسبب الوضع الكارثي في غزة."
وحالها كحال أغلبية الدول الغربية والأوروبية، أشارت فرنسا في كلمتها بأن "حماس لا تمثل المواطنين في غزة"، وأن المطلوب الحيلولة دون تصاعد الوضع في المنطقة وذلك على قاعدة "ضمانات أمن إسرائيل كأولوية وإنشاء دولة فلسطينية"، حسب القانون الدولي.
ومن الدول المؤيدة للقرار، كانت النرويج، بسبب "خطورة الوضع الإنساني"، بحسب ما قالت، لكنها أيدت أيضا "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودون شرط مسبق"، ومنددة بأشد العبارات "الهجمة التي شنتها حماس، واحتجاز واختطاف الرهائن."
وكانت النمسا من الدول التي اعترضت على القرار في التصويت، حيث علق عضو البرلمان النمساوي عمر الراوي، وهو من أصول عراقية، على صفحته الرسمية على الفيسبوك، بأن "قرار الاعتراض للنمسا كان محزنا"، وأن التعديل الذي طلبته "كندا" كان فاشلا.
ومن اللافت تصويت إيران لصالح القرار، فيما امتنع كل من تونس والعراق عن التصويت لاعتبارات تتعلق بما وصفوه "مساواة الجلاد بالضحية"، وأن المطلوب كان قرارا أكثر قوة، وأن بعض مضامين القرار جاء مخالفا للقانون الوطني لما ينطوي عليه من اعتراف بـ"إسرائيل".

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