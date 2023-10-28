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بعد محاولات التوغل البري.. عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب نتنياهو بلقاء فوري

10/28/2023 11:28:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طالبت هيئة العائلات لإعادة الأسرى الإسرائيلييين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، وأعضاء "كابينت" الحرب بـ"عقد لقاء معها فوراً"، على خلفية التوغل البري في غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
وهدّدت الهيئة، بأنّها ستبدأ خطوات احتجاجية هذا المساء، في حال عدم عقد لقاء مع نتنياهو وغالانت.

كذلك، نقل موقع "والاه" الإسرائيلي، عن عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، قولها إنّها عاشت حالة "لا يقين مطلق، بشأن مصير الأسرى المعرّضين للغارات الثقيلة"، وذلك على خلفية محاولة التوغل البري التي قام بها "جيش" الاحتلال ليل أمس في قطاع غزة.

وأعربت العائلات في بيان عن "غضبها الهائل من أنّ أحداً في كابينت الحرب لم يكلّف نفسه عناء لقائها"، كي يشرح إذا كان التوغل البري "سيعرّض سلامة الأسرى للخطر".

ويأتي ذلك فيما تواجه حكومة الاحتلال و"جيشه" انتقادات حادة من قِبل المستوطنين، الذين تتفاوت آراؤهم بشأن الهجوم البري على قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنّ 49% من المستوطنين يرى أنّه يجب الانتظار قبل الهجوم، فيما رأى 29% أنّه يجب الدخول "بصورة عاجلة". أما نسبة 22% من المستوطنين فلم يكن لديها رأي في الأمر.
وأمس الجمعة، هاجم مستوطنون إسرائيليون، مستوطنين آخرين من عائلات الأسرى، حيث تضاربوا خلال أحد اعتصاماتهم في "تل أبيب"، بسبب الانقسام بشأن أولوية ملف الأسرى في الوقت الحالي.

وفي حين طالبت عائلات الأسرى بوقف إطلاق النار من إجل إتاحة المجال لتبادل أسرى مع المقاومة، أصرّ الطرف الآخر على استمرار العدوان ضد قطاع غزة.

وقفات احتجاجية لعائلات مئات الأسرى الإسرائيليين
وتنظم عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية وقفات احتجاجية، بهدف المطالبة بوقف بالتفاوض من أجل الإفراج عن أبنائهم وتبادل الأسرى، حتى لو أدى ذلك إلى "إفراغ سجون الاحتلال من جميع الأسرى الفلسطينيين".

كذلك، يطالب المستوطنون المحتجون، نتنياهو بالاعتراف بالفشل والتنحّي عن منصبه. وفي وقت سابق حذّروا رئيس كيان الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، من أنّهم "سيزلزلون إسرائيل"، إذا لم يعد أبناؤهم، قائلين إنّهم "لن يقبلوا تركهم في غزة".

يُذكر أنّ الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، قدّر أنّ عدد الأسرى لدى المقاومة يتراوح بين 200 و250 أسيراً، أو يزيد، كاشفاً أنّ كتائب القسام وحدها تملك 200 أسير إسرائيلي.

وقبل يومين، أعلن أبو عبيدة مقتل نحو 50 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي، الذي تفاقم بصورة كبيرة خلال الأيام الأخيرة.

بدوره، أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أنّ لدى الحركة 30 أسيراً إسرائيلياً. فيما أكد نائبه، محمد الهندي، أنّ الأسرى معظمهم جنود، مشيراً إلى أنّ الاحتلال "يقصف أماكن تحتوي أسرى".

الاحتلال يحاول التوغّل براً في غزة
وأمس، أعلن المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنّ القوات البرية في "الجيش" تعمل على توسعة النشاطات البرية في غزة، وذلك تزامناً مع قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع بأكمله.

وتصدّت كتائب القسام وسرايا القدس لمحاولات تقدّم القوات الإسرائيلية وأحبطتا الهجوم، على الرغم من تصعيد الاحتلال وتيرة قصفه المناطق الشرقية والشمالية من القطاع، على وجه الخصوص.

واليوم، أكّدت حركة "حماس"، فشل الهجوم البري الذي شنّه الاحتلال على غزّة عبر 3 محاور، مؤكدةً إيقاع جنود الاحتلال بين قتيلٍ وجريح.

وقالت الحركة في بيانٍ لها، إنّ العدو "وقع في كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية"، مشيرةً إلى أنّ المقاومين استخدموا صواريخ من نوع "كورنيت وقذائف من نوع "ياسين" في صدّ الهجوم. -وكالات

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