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نتنياهو: كثفنا ضرباتنا الجوية على غزة لمساعدة قواتنا على الدخول البري

10/28/2023 11:28:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه تم "تكثيف الضربات الجوية على قطاع غزة، في الأيام الأخيرة لمساعدة قواتنا على الدخول البري".
وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن "الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة، وهي حرب الإنسانية ضد البربرية وأصدقاؤنا في الدول العربية والعالم يعرفون أننا إن لم ننتصر سيأتي دورهم"، حسب تعبيره.
وأكد أنه "التقى عائلات الأسرى في غزة وقلت لهم إننا سنعمل كل ما في وسعنا لإعادتهم".
وأضاف قائلا: "حذرنا شعب غزة للانتقال جنوبا وفي المقابل عدونا يستخدم المستشفيات والمدنيين في عملياته".
وفي إجابته عن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس قال: "كان هناك فشل كبير وبعد الحرب يجب على الجميع أن يعطوا إجابات لكن الأولوية الآن لإنقاذ الدولة".

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