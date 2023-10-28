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الاحتلال يتفاخر بزلزلة أرض غزة والمقاومة ترد بقصف تل أبيب وديمونة

10/28/2023 11:28:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






ردا على تفاخر الاحتلال الاسرائيلي بأنه زلزل ليلة أول من أمس أرض غزة وعزل القطاع عن العالم وأغرقه في ظلام دامس وأخرجه متعمدا عن نطاق التغطية الاتصالية وخدمات الإنترنت وقطع الكهرباء كليا عنه قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المجازر والمحرقة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في غزة ليست إلا دليلا على "ألم عظيم يتملكه وشعور بالانكسار يسيطر عليه".
وأضاف أبو عبيدة على وقع رشقات غير مسبوقة من صواريخ المقاومة طالت تل أبيب ومفاعل ديمونة في النقب ومناطق أخرى، إن مقاتلي المقاومة ما يزالون بانتظار جيش الاحتلال (المعركة البرية)، مؤكدا أن ثمن تحرير الأسرى هو تبييض سجون الاحتلال من كافة الأسرى الفلسطينيين.
وأكد في كلمة مصورة، أن زمن أسطورة الجيش الذي لا يقهر قد ولّى وأن المعركة الحالية ستكون فاصلة في تاريخ الأمة، حسب قوله.
وأضاف "إننا بعد 22 يوما من معركة طوفان الأقصى نقول للعدو إننا ما نزال في انتظاره لنذيقه أصنافا جديدة من الموت ونعلمه ونعلم العالم معنى البطولة والفداء، ونذيقه هزيمة أكبر مما يتوقع أو يتخوف".
وفيما يتعلق بملف الأسرى، قال أبو عبيدة إن اتصالات عديدة قد جرت في هذا الملف، وإنه كانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق فيه "لكن العدو ماطل ولم يبدِ جدية حقيقية لإنهاء معاناة أسراه، وقتل نحو 50 منهم في قصفه على غزة".
وأضاف "نقول للعدو وللعالم وبشكل واضح ومختصر إن ثمن العدد الكبير من أسرى العدو تبييض كامل السجون الصهيونية من كافة الأسرى، فإذا أراد العدو أن ينهي هذا الملف مرة واحدة فنحن مستعدون لذلك وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فنحن جاهزون لذلك أيضا، وعليه أن يدفع الأثمان التي يعرفها".
كما تحدث أبو عبيدة عن مجريات الحرب قائلا "لقد رأينا نصر الله ونحن نقتحم حصون العدو في السابع من الشهر الحالي وهي تتهاوى أمامنا كبيت العنكبوت، ورأينا نصر الله فيما مكننا من سحق فرقة عسكرية مدججة بكل أنواع السلاح والتحصين تحاصر أهلنا منذ عقود، ورأينا نصر الله ومقاتلا واحدا يدمر 3 آليات للاحتلال ويقتل من فيها وهم يفرون أمامه كأنهم يفرون أمام جيش".
وقال أبو عبيدة إنه تم إدخال الضفادع البشرية إلى زيكيم قبل أيام لبث الرعب في قلوب القوات التي يحشدونها لاجتياح غزة، مضيفا "ورأينا كيف أعلن العدو منتشيا أنه قتل 10 مجاهدين بينما كانت القوة كلها من 3 مجاهدين".
وقال أبو عبيدة "إن زمن بيع الوهم للعالم حول أكذوبة الجيش الذي لا يقهر والميركافا الخارقة والاستخبارات المتفوقة، كل هذا انتهى زمنه وقد كسرناه وحطمناه أمام العالم في غلاف غزة وفي كل فلسطين".
وأكد المتحدث أن "زمن انكسار الصهيونية قد بدأ، ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم وليرجعوا إلى توراتهم وتلمودهم ليقرأوا ذلك جيدا ولينتظروا أوان ذلتهم بفارغ الصبر".
كما خاطب أبو عبيدة حكام العرب قائلا "إننا لا نطالبكم بتحريك جيوشكم ودباباتكم للدفاع عن أطفال العرب والمسلمين وحرماتهم ومقدساتهم، لأننا أخذنا على عاتقنا كنس هذا الاحتلال وإساءة وجهه والقتال عن شرف أمتنا وديننا ومقدساتنا وأرضنا بما نمتلكه من إمكانات بين أيدينا صنعناها من الصفر وبنيناها من المستحيل".
وطالب أبو عبيدة "شرفاء وأحرار الأمة بأن يهبوا دفاعا عن قدسهم وأقصاهم ومجد أمتهم"، مضيفا "نحن على يقين تام بأن أحرار هذه الأمة لو هبوا هبة رجل واحد في الميدان، فإن هذا العدو لن يحتمل ولن يصمد أمام هذا الطوفان الهادر".
الاحتلال قطع الكهرباء والاتصالات عن قطاع غزة، للتعتيم على جرائمه وحتى لا يرى الرأي العام الدولي ما سيرتكبه الآن فصاعدا من جرائم إبادة وحشية أكثر فظاعة ضد المدنيين العزل، ضحايا الانحياز الأميركي الغربي للإرهاب الصهيوني.
وكان وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت قال في وقت مبكر من صباح أمس أن الحرب دخلت مرحلة جديدة، مضيفا عقب اجتماع مع رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي وكبار أعضاء المؤسسة الأمنية، أن الأرض في قطاع غزة زلزلت بفعل العمليات التي شنها جيش ليلة أول من أمس.
ويتهيأ الاحتلال لمرحلة أكثر فاشية؛ ففي رد صهيوني فوري على المطالبة الأممية بالهدنة الإنسانية في غزة؛ صعد الاحتلال عدوانه بكثافة غير مسبوقة على القطاع، مستفردا بسكانه الثكلى وهم يودعون شهداء آخرين، قارب عددهم الكلي من 8 آلاف، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدة و397 مسنا، بينما لا يجد معظم الجرحى، 19 ألفا، العلاج إزاء انهيار النظام الصحي نتيجة القصف الجوي الاحتلالي، أسوة بحال زهاء ألفي فلسطيني تحت الأنقاض في عداد المفقودين.
وعلى وقع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قدمته الأردن ويكشف توجها عالميا بالهدنة اكتفى بالكلام فقط دون الفعل؛ فإن الاحتلال ينقض على القطاع، برا وبحرا وجوا، فساوت طائراته الحربية أحياء أخرى بالأرض ودمرت أبنية فوق رؤوس عائلات فلسطينية كاملة مسحت في لحظة إرهابية من السجل المدني ولم يعد لها أي وجود، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للعدو الصهيوني عند توغله البري المحدود، وتوعده بشن عملية برية أوسع نطاقا في شمال القطاع، وتحذيره للمدنيين بالنزوح مجددا "تحت طائلة الموت"، وفق منشوره الإرهابي الجديد.
ويؤدي قطع الاتصالات عن غزة لتعطيل عمليات الإغاثة الإنسانية ورفع أعداد الشهداء والإصابات، ليضاف إلى ارتكاب 731 مجزرة، راح ضحيتها 5224، كما استشهد 219 فلسطينيا من جنوب قطاع غزة من أصل 481 شهيدا، خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى مليون ونصف من النازحين في 223 مركز إيواء وتجمعات مستضيفة بالمستشفيات ومرافق ومنشآت عامة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
ونتيجة القصف الوحشي الاحتلالي؛ فقد تضررت 190 ألف وحدة سكنية وتم هدم كلي لنحو 29 ألف وحدة، كما جرى قصف 79 مقرا حكوميا وعشرات المرافق والمنشآت الخدماتية والعامة، إلى جانب 38 مسجدا و3 من الكنائس، وإلحاق الأضرار الفادحة بنحو 189 مدرسة، منها 25 مدرسة خرجت عن الخدمة، في مدينة غزة.
ولم يكترث الاحتلال لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "بالهدنة"، ليس لأنه غير ملزم التطبيق رغم أهميته السياسية الكبيرة طالما بقي خارج نطاق مجلس الأمن، وإنما لأنه ينظر للمخرجات الأممية بوصفها "حبرا على ورق"، وفق قول زعيم التطرف الصهيوني "إسحاق شامير"، في ظل غياب "الصوت المعتدل" داخل الكيان المحتل أمام تفشي النازية، فكرا وسلوكا، بينما الفئة القليلة البائسة التي تسمي نفسها "زورا" بـ"اليسار" اختبأت في الملاجئ منذ بدء العدوان، بوصفها مجرد قرقعة فارغة لتجميل وجه الاحتلال الإرهابي القبيح.
ولم يعلن الاحتلال حتى الان طبيعة أهدافه العسكرية التي يدعي أنه يستهدفها كل يوم في غزة، وهي في حقيقتها منازل مدنيين وأطفال ونساء.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، أكد أن تصعيد العدو الصهيوني مجازره المروعة وحرب الإبادة الجماعية، ضد بيوت الآمنين العزل، بشتى أنواع القصف الهمجي برا وبحرا وجوا، هو تعبير حقيقي عن فشله الذريع في تحقيق أهدافه العدوانية، والنيل من المقاومة الفلسطينية الذين يتصدون بكل قوة وإرادة وبسالة لمحاولاته الفاشلة في اقتحام قطاع غزة.
كما أكد أن كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات، وما تصعيد جيش العدو إرهابه ومجازره وحرب الإبادة ضد المدنيين والمنازل إلا دليل إفلاس، وليس دليل قوة.
من جانبه، حذر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، بأن استمرار العدوان والقتل والتدمير على غزة وعلى الأهل في غزة سيخرج المنطقة عن السيطرة.
وقال هنية، في كلمة له، إن "المنطقة أصبحت اليوم على صفيح ساخن لا يستطيع أحد أن يتنبأ باتجاهاتها ولا مآلاتها، معتبرا أن مآلات طوفان الأقصى، هذه النتيجة التي كتبها القسام في اليوم الأول للطوفان هي نتيجة ستصاحب كل مراحلنا على أرض فلسطين وفي صراع الأمة والمقاومة مع المشروع الصهيوني".
ودعا الجميع وكل أحرار العالم وكل الدول الصديقة والشقيقة والحليفة إلى "ممارسة الضغط المطلوب في كل المحافل وبكل الاتجاهات لوقف العدوان الإرهابي على غزة، لوقف هذه الحرب ضد الأطفال والنساء والشيوخ والمساجد والجامعات والبيوت، ليتوقف هذا العدوان الغاشم".
كما طالب هنية بضرورة فتح كل المعابر وفي مقدمتها معبر رفح وإدخال كل ما تحتاجه غزة بلا قيد وبلا شرط؛ وإعادة دورة الحياة لكافة المرافق في قطاع غزة وفي مقدمتها المستشفيات والكهرباء والماء والمخابز وكل ذلك.

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