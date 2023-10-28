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كابوس الاحتلال الأكبر.. هل فتحت حماس أبواب الانتفاضة الثالثة بالضفة؟

10/28/2023 11:28:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سبق السيف العذل في القضية الفلسطينية، أو هكذا يقول "دانيل بيمان"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.
وأضاف لقد تآكلت شرعية السلطة الفلسطينية إلى غير رجعة، وأصبحت المقاومة المسلحة الخيار الأكثر شعبية بين الفلسطينيين، لا سيما ومسألة خلافة محمود عباس مبهمة وغير محسومة. ورغم نصائحه لواشنطن بمحاولة إحياء اتفاق سلام حقيقي، ولتل أبيب بكبح المستوطنين، لا يبدو أن أيا من العاصمتين راغبة في تنفيذ أي من ذلك. وعليه فإن الحرب الدائرة في غزة تفتح أبواب الانتفاضة الثالثة في الضفة الغربية، ما يعني قلب القضية الفلسطينية رأسا على عقب من جديد.
ورغم انشغال الاحتلال الآن بحربه على غزة، وتشن قواته عدوانها عبر الضربات الجوية ليل نهار ولم تترك بقعة في القطاع الا وصلته بنيران عدوانها الهمجي والتي خلفت أكثر من 7300 شهيد وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة. الا انه في خضم اشتداد الصراع مع حماس، فإن دولة الاحتلال بصدد مأزق خطير: لقد بدأ القتال في غزة ينتقل إلى الضفة الغربية، وقد يشعل ما يمكن أن يتحول إلى انتفاضة ثالثة.
ففي أعقاب قصف المستشفى المعمداني، اندلعت تظاهرات عنيفة في جنين ونابلس ورام الله وطوباس وغيرها من مدن كبرى في الضفة الغربية، كما أعلن الفلسطينيون إضرابا عماليا في المنطقة كلها، في حين زاد الطين بلة بشروع المستوطنين المتطرفين في شن هجمات انتقامية. لقد قتل أكثر من مائة فلسطيني في الضفة، وتتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط من أجل السيطرة على الوضع، وستكون أي خطوة منها لحفظ الأمن بمثابة مسمار آخر في نعش شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
بالنسبة لواشنطن، فإن التوتر في الضفة الغربية يضاعف التحديات التي خلقتها حرب غزة، ويبرهن على أن الصراع الفلسطيني مع دولة الاحتلال ما يزال دون حل في الأفق. فقد تراجعت أهمية الصراع في السنوات الأخيرة عند الكثير من المتابعين وصناع القرار في الولايات المتحدة، الذين راهنوا على توازن جديد في المنطقة أحدثته سلسلة اتفاقيات "التطبيع" الإقليمية، تلك الكلمة التي تزايد انتشارها بعد توقيع دولة الاحتلال اتفاقات سلام مع البحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة، بيد أن الواقع على الأرض كان مخالفا بوضوح لتلك الرؤية الأميركية الحالمة.
ورغم أن أحدا لم يشعر بنذير الخطر القادم في دولة الاحتلال أو الولايات المتحدة، فإن الدلائل أشارت بوضوح منذ بداية العام الحالي إلى "استنتاج لا مفر منه، وهو أن احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة في أعلى مستوياته منذ سنوات طويلة"، وقد فاقم هجوم حماس يوم 7 الشهر الحالي ورد الفعل دولة الاحتلال من ذلك الاحتمال.
لقد حازت حركة "حماس" مصداقية كبيرة بسبب هجماتها المتكررة على دولة الاحتلال أثناء الانتفاضة الثانية، فقد سمح لها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ببعض مرونة الحركة أحيانا، الا أنها سرعان ما أصبحت أقوى من أن يسيطر أحد عليها.
وبينما أخذت موازين السياسة الفلسطينية تتغير، اندثرت آمال السلام. ويعتقد الفلسطينيون بأن دولة الاحتلال باتت مصممة على الاحتلال والاستحواذ البطيء على الضفة الغربية. وحين انسحبت دولة الاحتلال من غزة عام 2005، فعلت ذلك دون التشاور مع محمود عباس أو غيره من قيادات فلسطينية، فيما اعتبر احتقارا منها لهم. ونتيجة لذلك، استطاعت حماس أن تنال المصداقية حينئذ، حيث أشارت إلى أن تهديدها بعنف لا ينتهي (إشارة إلى خيار المقاومة المسلحة) هو ما دفع دولة الاحتلال لسحب قواتها، وليس المفاوضات، وقد ساعدتها مصداقية هجماتها وسمعتها بوصفها تنظيما أقل فسادا من السلطة الفلسطينية في الفوز بانتخابات غزة عام 2006. وبعد صدام مع السلطة، استحوذت حماس على حكم القطاع عام 2007.
منذ ذلك الوقت وحماس تحكم غزة، رغم أن دولة الاحتلال والولايات المتحدة ودول أخرى لا تعترف بسلطتها على القطاع.
لقد أثبتت حماس صلابتها، وبالنظر إلى جذورها العميقة في غزة، لم يزعزع أيا من الضغط الاقتصادي من قبل دولة الاحتلال أو الحملات العسكرية المتكررة قبضتها على السلطة في القطاع.
يشعر قادة السلطة الفلسطينية بالقلق من شعبية حماس في صفوف الفلسطينيين، لا سيما في أوقات الأزمات مثلما يحدث الآن، حين تصبح الحركة في القلب من اهتمام الشعب الفلسطيني.
لقد كان الوضع في الضفة الغربية قابلا للاشتعال حتى قبل هجوم حماس، حيث انتشر الغضب بين الفلسطينيين تجاه الاحتلال الذي لا نهاية له في الأفق، والتوسع في بناء المستوطنات، والحملات المتزايدة لطرد الفلسطينيين من بيوتهم عبر عربدة المستوطنين.
لقد كان العام الحالي دمويا أكثر من العام السابق (2022)، آخذين في الاعتبار أن العام السابق نفسه كان الأكثر دموية منذ سنوات مضت قبله. بينما يقتل عدد أكبر من الفلسطينيين أثناء الحملات العسكرية لدولة الاحتلال في غزة، فإن الاضطرابات في الضفة الغربية مرشحة للتصاعد، ما يعني المزيد من العنف من قبل دولة الاحتلال الانتقامي، وستكون النتيجة دائرة خطيرة لا تنتهي.
إن دائرة كتلك تعزز من قوة حماس، كما فعلت هجمات 7 الشهر الحالي لقد صعقت دولة الاحتلال من نطاق وحجم الهجمات، ولا شك أنها كانت ضربة لصورتها وسمعتها بوصفها دولة لا تقهر. ويشعر الكثير من الفلسطينيين بالفخر بأن دولة الاحتلال باتت تتألم هي الأخرى، وأنه لم يعد بوسعها تجاهل القضية الفلسطينية. إن المقاومة لها تقليد طويل في صفوف الفلسطينيين، وتحمل حماس رايتها وإرث من سبقوها في هذا المضمار. وكما افتخرت حماس بجدوى المقاومة المسلحة في إجبار دولة الاحتلال على الانسحاب عام 2005.
إن العنف الحالي في الضفة الغربية فرصة لقادة في السلطة الفلسطينية كي يحاولوا تدشين وجودهم السياسي بينما يأفل نجم عباس. وسيسعى هؤلاء القادة الجدد إلى امتلاك المصداقية الوطنية عبر السماح بشن هجمات على المستوطنين أو جنود الاحتلال، بل وربما عبر حض الناس بأنفسهم على تلك الهجمات. وفي سبيل تقويض خصومهم الذين يتعاونون مع دولة الاحتلال، لربما يحاول القادة الجدد تأجيج المشاعر الشعبية في مواجهة عنف المستوطنين والقيود التي تفرضها دولة الاحتلال على حياتهم وقتل المدنيين في غزة. وفي خضم ذلك، سيكون مكمن القلق الأكبر هو أن تصبح السلطة الفلسطينية فاقدة الشعبية وأضعف مما سبق وأكثر انقساما. ومن جهتهم، يخشى قادة دولة الاحتلال أن تستخدم حماس التنافس على خلافة عباس من أجل تعزيز قوتها، بما في ذلك محاولة انتزاع السيطرة على الضفة الغربية.
بالنسبة للولايات المتحدة، فإن مسارا كهذا يقلقها للغاية، لكنها قد تمتلك بعض الخطط الاحتياطية. حين تبدأ المفاوضات حول كيفية إنهاء الحرب في غزة وتتدفق المساعدات الإنسانية على القطاع، قد تعزز واشنطن انخراط السلطة الفلسطينية كي تزيد من مصداقيتها وجدواها في المشهد. أما دولة الاحتلال فأنصحها (يقول الكاتب) بأن تقمع عجرفة مجتمع المستوطنين الخاص بها عن طريق توجيه رجال إنفاذ القانون وعناصر الاستخبارات بكشف مخططات قتل الفلسطينيين والتحرش بهم في الضفة. في قول آخر، يجب أن تنظر دولة الاحتلال إلى المستوطنين بوصفهم إرهابيين مثلهم مثل أي خطر إرهابي آخر في نظرها، وعليها أيضا أن تعتقل المستوطنين الذين يمارسون العنف، وحماية الفلسطينيين من هجماتهم. إن عنف المستوطنين يهدد بإشعال أزمة في الضفة الغربية في لحظة تحتاج فيها دولة الاحتلال إلى تقليل الجبهات قدر الإمكان بحيث تركز على غزة وحزب الله.-(وكالات)

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