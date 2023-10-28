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السنوار: جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

10/28/2023 11:28:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، مساء السبت، إن "حماس جاهزة فورا لعقد صفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى الاحتلال الإسرائيلي مقابل جميع الأسرى لدينا".
في المقابل قال الناطق باسم جيش الاحتلال، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن "التصريحات من قبل قادة حماس حول الأسرى، تدخل في إطار الحرب النفسية"، مؤكدا أن "عدد الأسرى في غزة هو 230 أسيرا".
وكان الناطق باسم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، أبو عبيدة، قد أعلن اليوم ،السبت، أن " القسام ستذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف".
وأضاف أبو عبيدة، في تسجيل مرئي، اليوم السبت، أن "عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر إلا لألم عظيم يتجرعه".
وأضاف، نقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا إننا "لا نزال في انتظاره، وأن زمن انكسار الصهيونة قد بدأ".
وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 22 يوما إلى 7703 شهيدا، بينهم 3195 طفلا، وعدد المصابين إلى نحو 19450، بالإضافة إلى 1650 مفقودا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة.
بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 111 شهيدا، و1950 مصابا.

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