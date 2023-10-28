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حماس: جاهزون فورا لعقد صفقة للإفراج عن جميع الأسرى

10/28/2023 11:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، مساء السبت، إن "حماس جاهزة فورا لعقد صفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى الاحتلال الإسرائيلي مقابل جميع الأسرى لدينا".

وأضاف السنوار "أدعو الهيئات والمؤسسات العاملة بمجال الأسرى لاعتبار نفسها في حالة انعقاد دائم، وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيراً لمستجدات المرحلة القادمة".

في المقابل قال الناطق باسم جيش الاحتلال، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن "التصريحات من قبل قادة حماس حول الأسرى، تدخل في إطار الحرب النفسية"، مؤكدا أن "عدد الأسرى في غزة هو 230 أسيرا".

وكان الناطق باسم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، أبو عبيدة، قد أعلن أمس ،السبت، أن " القسام ستذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف".

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