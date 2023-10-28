حماس: جاهزون فورا لعقد صفقة للإفراج عن جميع الأسرى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، مساء السبت، إن "حماس جاهزة فورا لعقد صفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى الاحتلال الإسرائيلي مقابل جميع الأسرى لدينا".
وأضاف السنوار "أدعو الهيئات والمؤسسات العاملة بمجال الأسرى لاعتبار نفسها في حالة انعقاد دائم، وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيراً لمستجدات المرحلة القادمة".
في المقابل قال الناطق باسم جيش الاحتلال، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن "التصريحات من قبل قادة حماس حول الأسرى، تدخل في إطار الحرب النفسية"، مؤكدا أن "عدد الأسرى في غزة هو 230 أسيرا".
وكان الناطق باسم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، أبو عبيدة، قد أعلن أمس ،السبت، أن " القسام ستذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف".
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