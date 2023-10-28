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ارتفاع حصيلة وفيات حادث السير المروع في مصر إلى 34

10/28/2023 11:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ، عن الحصيلة النهائية لحادث تصادم طريق ((القاهرة- الإسكندرية)) الصحراوي، الذي وقع صباح أمس.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ((على مسئوليتي))، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة ((صدى البلد))، مساء السبت، أن أعداد الوفيات ارتفعت إلى 34 حالة وفاة، و64 مصابا، الذين نقلوا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وخرج منهم 29 حالة لتحسن حالتهم الصحية، وما زال 11 حالة تحت الملاحظة وتلقي العلاج اللازم.

ونوه بأن هناك 11 مصابا خرجوا بناء على طلبهم، هذا إلى جانب أربع حالات خرجت بعد تحسن حالاتهم الصحية، مضيفا بأنه نُقل 7 حالات إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وخرج منهم 4 حالات للتحسن، وما زال هناك مصابين يتلقى العلاج، وخروج حالة حسب طلبها، بالإضافة إلى علاج 6 حالات في موقع الحادث.

ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من حالات الوفيات نتيجة الحريق، وما زالت إجراءات البحث الجنائي جارية، للتعرف على هوية وجثث الضحايا، منوها بأن الحريق تسبب في تفحم بعض حالات الوفيات.

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