ارتفاع حصيلة وفيات حادث السير المروع في مصر إلى 34

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ، عن الحصيلة النهائية لحادث تصادم طريق ((القاهرة- الإسكندرية)) الصحراوي، الذي وقع صباح أمس.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ((على مسئوليتي))، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة ((صدى البلد))، مساء السبت، أن أعداد الوفيات ارتفعت إلى 34 حالة وفاة، و64 مصابا، الذين نقلوا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وخرج منهم 29 حالة لتحسن حالتهم الصحية، وما زال 11 حالة تحت الملاحظة وتلقي العلاج اللازم.
ونوه بأن هناك 11 مصابا خرجوا بناء على طلبهم، هذا إلى جانب أربع حالات خرجت بعد تحسن حالاتهم الصحية، مضيفا بأنه نُقل 7 حالات إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وخرج منهم 4 حالات للتحسن، وما زال هناك مصابين يتلقى العلاج، وخروج حالة حسب طلبها، بالإضافة إلى علاج 6 حالات في موقع الحادث.
ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من حالات الوفيات نتيجة الحريق، وما زالت إجراءات البحث الجنائي جارية، للتعرف على هوية وجثث الضحايا، منوها بأن الحريق تسبب في تفحم بعض حالات الوفيات.
MENAFN28102023000072011014ID1107323353
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.