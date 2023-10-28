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إسرائيل: سنسمح بدخول المساعدات لغزة

10/28/2023 11:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد تعنت إسرائيلي دام أسابيع، رفضت فيه تل أبيب إدخال المساعدات لقطاع غزة ونجدة المواطنين الفلسطينيين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيسمح بدخول شاحنات محملة بالطعام والمياه والأدوية إلى القطاع المحاصر.


ولم يقدم الجيش في بيانه مزيداً من التفاصيل، إلا أن هذا الإعلان الإسرائيلي أتى بعد ساعات من دخول القافلة السادسة للمساعدات الفلسطينية عبر معبر رفح البري، حيث تم حتى الآن عبور 84 شاحنة. وكالات



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