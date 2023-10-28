إسرائيل: سنسمح بدخول المساعدات لغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعد تعنت إسرائيلي دام أسابيع، رفضت فيه تل أبيب إدخال المساعدات لقطاع غزة ونجدة المواطنين الفلسطينيين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيسمح بدخول شاحنات محملة بالطعام والمياه والأدوية إلى القطاع المحاصر.
ولم يقدم الجيش في بيانه مزيداً من التفاصيل، إلا أن هذا الإعلان الإسرائيلي أتى بعد ساعات من دخول القافلة السادسة للمساعدات الفلسطينية عبر معبر رفح البري، حيث تم حتى الآن عبور 84 شاحنة. وكالات
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