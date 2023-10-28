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الصليب الأحمر الدولي: يجب إنهاء المعاناة الكارثية في غزة فورا

10/28/2023 11:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ناشدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العالم التحرك لوقف "المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية" في قطاع غزة.

وقالت ميريانا سبولياريتش "هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه"، في وقت أعلنت إسرائيل أن حربها على غزة "دخلت مرحلة جديدة" وكثفت قصفها للقطاع.

وأضافت سبولياريتش "لقد صدمتُ من المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية، وأحض أطراف النزاع على وقف التصعيد الآن"، مشددة على أن "الخسارة المأسوية لأرواح الكثير من المدنيين أمر مؤسف".

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